政府fb哪個帖文最受歡迎？　觸及率首三位全部關於……

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-12 19:56

政府新聞處處長鄭偉源回覆立法會特別財委會指出，「香港政府新聞網」於2020-21財政年度營運社交平台開支約為3,356萬元，截至今年2月Facebook專頁追蹤人數為142,883。其中在Facebook帖文的觸及率方面，去年政府新聞網觸及人數最高的前3則帖文，全數都和「普及社區檢測計劃」有關。

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上年度管理社交平台花費3,356萬

鄭偉源指，截至2021年3月，香港政府新聞網（news.gov.hk）及其相關社交媒體平台由36位編採及技術人員管理，包括公務員、非公務員合約制員工和僱用服務合約員工。2020-21財政年度營運開支預計約為3,356萬元；2021-22財政年度營運開支預算約為3,507萬元。

截至2021年2月，香港政府新聞網Facebook專頁追蹤人數為142,883；Instagram追蹤人數為68,607；Twitter追蹤人數為64,161；微信「粉絲」人數為48,693；微博「粉絲」人數為1,163,797。YouTube頻道訂閱人數為61,518。

於去年，香港政府新聞網Facebook專頁於2020年觸及人數（reach）最高的帖文，是8月28日一則關於「普及社區檢測計劃」的片段，觸及人數為863,404；第二位為8月31日的「【同心同德】的士司機呼籲市民參與普及檢測」，觸及人數為493,443；第三位為9月4日的「【推己及人】飲食業從業員呼籲市民參與普及檢測」，觸及人數為468,210。

至於第四、五位皆與2020年施政報告有關，分別講述西九文化區與保育中環。

政府新聞網fb專頁，截至2021年2月追蹤人數為142,883。（政府新聞網fb專頁截圖）

委聘公關公司進度：正與對方制訂推廣計劃及宣傳策略

被問到過去3年政府宣傳片的項目、製作支出、發放平台，及網絡觀看數目、今年的預算人手及開支，鄭偉源表示政府電視宣傳短片由政策局／部門出資製作，新聞處提供技術協助，並沒有集中備存其他政策局／部門製作的電視宣傳短片相關資料。

不過總體而言，2020/21年度中，製作費用最貴的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，為2020年施政報告的宣傳片，費用為1,330,975元。截至2021年3月5日，該片段在新聞處YouTube頻道的收看次數為297,293。

另外，政府去年6月通過公開招標委聘公關顧問公司Consulum FZ LLC，協助有關「香港重新出發」的公關服務。鄭偉源回覆指，該公司已進行本地及國際基線研究，以了解全球各地的主要持份者當前對香港的觀感。「根據調查結果，新聞處正與公關顧問公司制訂整體傳訊策略及可分階段進行的市場推廣計劃和創意宣傳策略，以協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心。公關顧問公司亦會釐定監察和評估計劃表現和成效的準則。」他補充，合約為期1年，中標價約為640萬美元（約5,000萬港元）。