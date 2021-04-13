直播｜煽惑他人不投票、投白票違法　林鄭：資審委將加入社會人士

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立法會明日（14日）首讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容今日（13日）出爐，當中立法會地區直選分為10區，香港島分為「港島東」及「港島西」兩區，其中離島將與中西區合併為「港島西」；九龍分東、中、西3區；新界分5區，每區佔兩席。

特首林鄭月娥下午4時舉行記者會介紹，律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人出席。

▼選舉修例草案重點▼

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增設「關愛隊」供長者、孕婦

【16:23】林鄭指，為便利年長或有需要的選民投票，票站主任可在投票站設立優先取票隊伍，包括70歲或以上人士、孕婦、殘疾人士等。

【16:20】林鄭月娥表示，今早行會已通過選舉改制綜合條例草案，並得到立法會主席梁君彥同意，於明天召開大會首讀及二讀綜合草案。林鄭指，草案是近年非常複雜、內容很多的法案，中文版已有500多頁，一共要修改8條主體法例及24條附屬法例，能夠在兩星期內完成綜合條例草案，有賴各方努力，首先感謝人大常委會提供清晰具體內容，讓港府落實和體現有關細節，亦感謝律政司領導團隊日以繼夜工作。

林鄭說，已很清楚今年九月不能舉行立法會換屆選舉，因此要修訂由《緊急法》提出的法例，將選舉由9月5日延至12月19日。

林鄭聯同司局長舉行記者會。（鄭子峰攝）

資審委由特首委任　全屬政府官員

根據政府《完善選舉制度草案說明》簡易說明，選舉委員會界別分組將於9月19月舉行，第七屆立法會將於12月19日舉行，明年3月27日則舉辦特首選舉。新一屆選委會將於2021年10月22日組成，任期5年。

至於設立資格審查委員會，條例訂明，主席及成員由特首委任，只有《基本法》第48條第（5）項所指的主要官員才有資格出任成員，即司長、副司長、局長、廉政專員、審計署署長、警務處處長、入境事務處處長及海關關長。

此外，政府會修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，依法規管操縱、破壞選舉的行為，建議：任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為；任何人故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，即屬干犯舞弊行為。

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