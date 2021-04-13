郭榮鏗退出公民黨　為曾帶來不便致歉　傳返加拿大展開新生活

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-13 21:08

公民黨前立法會議員郭榮鏗，早前有報道指已經離港遠赴加拿大，並計劃重新入籍。郭榮鏗今日（13日）在facebook發表聲明，表示已正式向公民黨提出退黨申請，但未有透露去向。

感謝余若薇、梁家傑等人

郭榮鏗表示，感謝公民黨特別是余若薇、梁家傑及吳靄儀過去一直給予栽培、機會、支持與包容，令他有機會服務香港市民，以及捍衛香港的核心價值。他又表示，若然曾經為公民黨帶來的不便，也藉此機會致歉。

2020年11月，人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，政府隨即褫奪楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌四人的議員資格，郭榮鏗其後宣布退出政圈。近日有消息指，郭在11月底已離開香港，先前往英國倫敦，後轉抵加拿大，並與妻子及兩名兒子在加拿大重聚。

加拿大傳媒《The Globe and Mail》在4月8日報道，與身在加拿大的郭榮鏗取得聯絡，對方表示希望和家人在加國展開新生活，又說：「加拿大是我出生的地方，是擁護人權、民主和法治的國家。」

2019年10月，郭榮鏗以內會副主席身份，主持內務委員會主席選舉，民主派議員在會議期間不斷提問，試圖拖延主席選舉，令內會2020年4月仍未選出主席。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

公民黨多名大將及區議員 近月先後退黨

公民黨近月陷入退黨潮，區議員李軍澤今日宣佈退黨，而去年底，區議員冼豪輝、譚家浚和俞竣晞，以及曾代表該黨出戰2020年立法會的鄭達鴻均宣佈退出公民黨。

立法會議員方面，原本負責外務的副主席陳淑莊，早於去年9月因要休養身體驗陪伴家人而宣佈退出政壇，同時退黨及不續任立法會議員。到了今年3月，因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪、正在還柙的前立法會議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒，以及東區區議員李予信，亦已退出公民黨。