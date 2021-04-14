林朗彥獲釋感社會劇變　像搭《那夜凌晨》紅van：認識的人不見了

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-14 22:05

前香港眾志黃之鋒、林朗彥及周庭因涉2019年6月21日圍警總案，去年被判囚7至13.5個月，其中，林朗彥前日（12日）已服畢7個月刑期後獲釋。他今日於facebook撰文，指早在獲釋前已預期今次坐監像搭上了《那夜凌晨》裡的紅van，「穿過隧道，霎時間認識的人就都不見了」。 林朗彥說，身邊有不少人選擇離開香港，亦有至少10位中學老師選擇移民，而他用了兩日時間感受和接受這種劇烈變化的氣氛。

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林朗彥形容，監禁是非暴力且慢性的生命磨蝕，最痛苦的是每一日幾乎沒有差別，於是他將監禁當成是包住宿的「文康體藝培訓camp」，用工餘時間閱書讀報、畫鉛筆素描、跑步打籃球，更成功減掉12公斤。

林朗彥最後勉勵大家「用好每一日，珍惜會流動的時間，在你離開床鋪前一兩小時，獄中手足肯定已經擠進那凝結了的果凍狀時間，去面對他們自己的課題。」