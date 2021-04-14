高官身兼法定機構主席可任當然選委？政府澄清：須指定他人出任

《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》昨（13日）出爐，其中在增至1,500人的選委會中，多個法定機構及諮詢委員會的主席，將成為特定界別的當然選委。有傳媒報道，房委會、城規會10個組織的主席或總監，均為問責局長或發展局常任秘書長、衞生署署長等高官，質疑他們是否可擔任選委。

政府晚上發稿澄清，根據《條例草案》建議修訂的《行政長官選舉條例》（第569章）附表第5L條，政府的主要官員、首長級人員、警務人員等公務員，將沒有資格擔任選委會的當然委員。在這情況下，他們應指定有關團體或單位中的另一人（指定人士）登記為當然委員，而該指定人士同樣須經候選人資格審查委員會批准。

政府強調，有關報道指有政府官員將以其公職身分成爲選委會的當然委員，與《條例草案》建議不符。