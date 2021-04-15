國安教育日丨駱惠寧：懲治危害國安出手必到位　給外部勢力教訓

撰文： 林劍 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-15 14:01

「全民國家安全教育日2021」開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉行，首次由國家安全委員會主辦，主題為「國家安全・護我家園——完善選舉制度，落實愛國者治港」。 活動主禮嘉賓包括特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧、駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞，以及解放軍駐香港部隊司令員陳道祥少將。 駱惠寧表示，中央一向是「言必行、行必果」，對一切危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，中央該出手時就出手，一旦出手必到位，強調會對一切橫蠻干預香港事務，提出以香港作棋子的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓。

楊義瑞斥個別大國搞單邊主義

【10:33】外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞致辭時表示，社會安全是維護國家安全的重要一環，不點名批評個別大國大搞單邊主義、小圈子和極端對抗，冷戰思維令國際矛盾增加，這些國家操弄新疆、台灣等主權問題，無所不用其極干預中國的內政，強調中華民族是嚇不到的。

楊義瑞續稱，香港是國家安全重要一環，批評有人近年利用香港制度漏洞不斷插手香港事務，透過政治代理人試圖取得管治權，大搞妖魔化和污名化，唱衰香港的發展前景，美國通過法案，制裁中港官員，將干預香港制度化和常態化，目的是要將香港成立獨立和半獨立的政治組織，將香港成為分裂和顛覆國家橋頭堡。

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國安署長首公開發言 讚特區管治團隊忠誠勇毅

【10:27】駐港國家安全公署署長鄭雁雄首次出席公開場合演說，他指國安法實施以來，香港人心思定，社會生活回復正常。他讚揚特區管治團隊、國安委、各個部門忠誠勇毅執行法律，香港可由亂至治，他們是香港繁榮穩定的守護神；香港的愛國愛港機構、媒體等，是維護國安的排頭兵。至於法律界一些人士，包括法官、檢控官、律師、學者，對於國家安全的倫理認同、法治精神作出專業和具意義的貢獻。

他指，維護國安是香港穩定的基礎，確保「一國兩制」行穩致遠，始終堅持「愛國者治港。」公署將一如既往，嚴格依法辦事、有效履職，國安工作將繼續維持香港的繁榮穩定。

駱惠寧：國安法無令香港資金流出

【10:10】中聯辦主任駱惠寧致辭時表示，對香港來說今次國安教育日有「兩個第一」，其一是香港國安法實施後首個教育日，其二是首個由國安委主辦的教育日。他指，今次活動是特區履行國安責任重要體現，對社會有重要引領作用。他指國安法的實施，終結了香港維護國家安全制度的「不設防」歷史；完善選舉制度，則堵塞反中亂港人士通過選舉進入管治架構的制度漏洞。

駱惠寧引述國家主席習近平指，國家的安全和發展是一體的，安全是發展的首要前題。他指，國安法實施一年來，香港非但沒像一些人危言聳聽般出現資金流出，更有外國媒體承認，國安法讓香港投資市場、環境更加穩定。

就國家安全的意義，駱惠寧形容是「國之大義」，中央將肩負起承擔維護國安的責任，一國是根、是本，國家主席習近平於2017年提出的「三條底線」依然不變，中央對危害國安、香港繁榮的行為，該出手時必出手，一出手就必到位，對於一些危害國家安全的外部勢力，「該反制就堅決反制，給他們一點教訓。」他指，中央支持依法懲治危害國安的犯罪活動，也會支持一些因維護國安被打壓的人和團體。

有利劍堅盾後須直面民生經濟問題 對「軟對抗」依法規管

駱惠寧又指，特區政府履職盡責有目共睹，對於「硬對抗」會依法打擊，對於「軟對抗」就依法規管，行政、立法、司法機關對此有共同責任。他表示，人大「311」決定、「331」修法，保障政權安全，又強調在大是大非問題上直面問題，才是「愛國者治港」的最好體現。



他表示，國安也是民生所依，香港曾因國家安全制度出問題付出昂貴代價，市民有切膚之痛，認為在有利劍和堅盾之下，現時有了直面民生經濟問題的必要條件。他又說，誰想在國家安全和市民安寧上，突破底線，但中央不會允許，市民不會答應，希望社會各界能行動起來，凝聚國家安全的共識，築起維護國家安全的銅牆鐵壁。

駱惠寧指，最近很多人在討論香港未來，他有一位香港朋友說得很好，「小船併大船」才能乘風破浪。今年是中國共產黨成立100周年，相信隨著制度的完善，香港可更好融社國家發展大局，更加安全穩定，香港未來一定是美好的。

（李澤彤攝）

特首林鄭月娥致辭時表示，今年國安教育日是《國安法》實施後首次舉行，意義重大，故國安委統籌了一系列活動。林鄭指，政府過往推動維護國家安全的行動被妖魔化，加上外部勢力推波助攔和本土激進勢力通過網絡傳播，令國安風險逐步浮現，前年「黑暴」橫行，近乎恐怖主義行為出現，鼓吹港獨、自決、攬炒的訊息在社會蔓延，有「反中亂港分子」製造議會亂象，意欲藉選舉奪權，為特區社會和政治體制提來風險，如未能壓止將帶來很大風險。

林鄭指，《國安法》在港的作用立竿見影，加上人大決定通過「完善選舉制度」，形容中央兩大舉措穩定了香港大局，又指政府日前正式向立法會提交修改選舉制度的草案，令今天的國安教育日更圓滿，為全面貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」奠定堅實重要基礎。

林鄭月娥出席全國國家安全教育日。（李澤彤攝）

林鄭承諾動員全社會參與

林鄭以國安委主席作出三點承諾，包括以總體國安觀的概念，推動香港維護國安工作，確保全面理解、全力推動、全方位在政治、社會經濟、文化、科技、網絡、金融、公共衛生等政策籌疇實踐；承諾動員全社會參與，切實提高市民國安和守法意職，務求做到維護國安人人有責，例如今次舉行了拼圖活動，希望將國安教育帶入校園和社區。

林鄭又說，公職人員應當承擔更重維護國安的責任，政府正全力建立公職人員宣誓制度，並根據國安法第九條，對學校、社會團體、媒體、網絡等加強宣傳、指導、監督和管理。她稱，今天多個紀律部隊和訓練學校舉行開放日和步操表演，旨在本港政府展示執法決心和力量。