國安教育日︱駱惠寧：現有利劍堅盾　具解決經濟民生問題必備條件

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-15 12:45

「全民國家安全教育日2021」開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉行。中聯辦主任駱惠寧於開幕致辭時表示，《國安法》的實施及完善選舉制度，分別是維護社會穩定、守護香港未來的「利劍」和「堅盾」，有了它們，就有解決民生經濟領域深層次問題的必備條件。 他又指，國安法實施近一年來，香港非但沒像一些人危言聳聽般出現大規模資金流出，銀行體系總結餘反而增至近4年來的高位，國安法讓香港投資市場、環境更加穩定，事實勝於雄辯。

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指香港資金無流出 銀行體系總結餘增至近4年來高位

駱惠寧表示，對香港來說今次國安教育日有「兩個第一」，其一是香港國安法實施後首個教育日，其二是首個由國安委主辦的教育日。他指，今次活動是特區履行維護國安責任的重要體現，對全社會有重要引領作用。他指國安法的實施，終結了香港維護國家安全制度的不設防歷史；完善選舉制度，則堵塞反中亂港分子利用選舉進入管治架構的制度漏洞。他引述網絡上一些看法指：「網絡上把中央兩大舉措，比作維護社會穩定、守護香港未來的『利劍』和『堅盾』，我看網友們看得很準。」

駱惠寧引述國家主席習近平指，國家的安全和發展是一體之兩翼，安全是發展的首要前題。他指，國安法實施一年來，香港非但沒像一些人危言聳聽般出現大規模資金流出，銀行體系總結餘反而增至近4年來的高位；更有外國媒體承認，國安法讓香港投資市場、環境更加穩定，事實勝於雄辯。

就國家安全的意義，駱惠寧形容是「國之大計」，中央將堅定不移肩負起承擔維護國安的根本責任，一國是根、是本，習主席於2017年提出的「三條底線」依然不變。他指，中央一向是「言必行、行必果」：「對一切損害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時就出手，一旦出手必到位；對一切蠻橫干預香港事務、企圖拿香港做棋子的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓。」中央將一如既往，支持特區權力機關依法懲治危害國安的犯罪活動，也會支持一些因捍衞國安而被打壓的人和團體。

中聯辦主任駱惠寧。（李澤彤攝）

「硬對抗」就依法打擊 「軟對抗」則依法規管

駱惠寧又指，特區政府履職盡責有目共睹：「現在，有了法律，有了機制，有了隊伍，執行和落實就尤為重要。凡破壞國家安全的，屬『硬對抗』，就依法打擊；屬『軟對抗』，就依法規管。」行政、立法、司法機關對維護國安有共同責任。

他提到，人大3.11決定、3.31修法，是堅決落實中央全面管治權，堅決捍衞保障特區政權安全。他指，在大是大非問題上直面問題，才是「愛國者治港」的最好體現；國安也是民生所依，香港曾因國家安全制度出問題付出昂貴代價，市民有切膚之痛。

有了「利劍」和「堅盾」，就有了解決經濟民生領域深層次問題的必備條件。 中聯辦主任駱惠寧

他強調，對於突破底線的行為，中央不會允許，市民不會答應，因此市民也需要積極參與維護國安的工作。

駱惠寧指，最近很多人在討論香港未來，有一位香港朋友說得很好，「小船並大船」才能乘風破浪，香港這個小家離不開祖國這個大家。今年是中國共產黨成立100周年，駱惠寧相信隨著制度的完善，香港可更好融社國家發展大局，更加安全穩定，香港未來一定是美好的。

駱惠寧於離場時被問到對國安教育日的感想，他稱：「很滿意」。

國務院副總理韓正。（資料圖片）

韓正兩會提解決房屋問題

駱惠寧於今年2月中聯辦網上新春酒會期間，提出「四個判斷」，其中第三為「拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾，讓每一個人的努力都不被辜負，香港這個家才會有更多獲得感幸福感安全感」。

今年全國「兩會」期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正表明，香港住房問題有其歷史及發展的過程，雖然解決問題難度很大，但總要有解決開始的時候。