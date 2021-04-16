政圈風聲丨建制醖再修議規減內會財會人數　中央或就法定人數釋法

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-16 07:00

北京出手修改本港選舉制度，來屆立法會將改頭換面，除議員人數由70人增至90人、增設選舉委員會界別外，立法會內部運作亦將有大改動。 據了解，建制派正醖釀第二輪修改《議事規則》，將內務委員會及財務委員會的委員人數上限，由目前全體議員出任改成約20名議員；而事務委員會的委員人數上限亦擬改至約15至20人，下屆立法會起生效。不過，有建制派指，審議撥款是議員憲制職能，限制人數是自廢武功。 至於點算法定人數，由於涉及修改《基本法》，立法會內部無法處理，有建制派估計，中央有為釋法作準備，料更改法定人數定義，只需在會議開始及投票期間符合法定人數即可。

倡各黨派按比例加入內會、財會

據悉，建制派原計劃在本立法年度展開三輪修改《議事規則》工作，首輪是3月已通過的「停賽」機制、縮短議員發言時間等；第二輪將是修改內會、財會委員人數，及規範議員開會時衣著，料於6至7月期間進行修訂。最後一輪則要待修改選舉制度條例草案通過後，就具體操作再修訂。

目前除了立法會主席外，全體議員均為內會及財會委員。消息指，建制派擬修改內會、財會人數上限至約20人，一是因為過往內會、財會人數眾多，若每位議員都發言，將拖慢審議進度；二是參考外國議會做法，議員分工合作各自加入不同委員會，毋須全數「冧人」加入委員會。

至於如何挑選加入內會、財會的議員，有建制派建議為公平起見，各政黨可按比例自行挑選代表加入，獨立議員亦可派代表，確保其意見獲反映。

前內會主席劉健儀：偏離目的 田北辰：自廢武功

曾任多年內會主席的自由黨榮譽主席劉健儀接受《香港01》查詢時指，倘將內會、財會人數改至少於全體議員，變相將內會、財會本質改變，偏離「原裝目的」。她解釋，自港英時期開始，內會是大會的縮影，必須由全體議員出任，處理與立法會大會議程相關事項，若只有20人參與，「大會有人唔同意咁點算？」

劉健儀指，建制派不應因為會議冗長便縮減內會、財會人數，強調會議冗長與否視乎主席如何主持會議，不能無限制地讓議員發言，反問「你有無見我以前開會冗長？」

她強調，財會理應是由全體議員履行職能審批撥款，「無可能得廿個人批撥款」，促請現任議員三思，倘最終要作修改，必須清楚列明內會及財會的新職能。

劉健儀倘將內會、財會人數改至少於全體議員，變相將內會、財會本質改變，偏離「原裝目的」。（資料圖片）

議規會委員、實政圓桌立法會議員田北辰認為，內會可以減委員人數，「好多人無咩事可以唔洗去」，但反對減財會人數，因財會和大會是議員僅有可行使法定權力的會議，是議員最基本的工作，「限人數有無搞錯，不如你大會都要報名加入？」他形容，非財會委員將失去投票權，選擇不加入財會等於「廢自己武功」，又指財會工作「辛苦係辛苦」，但每名議員也理應享有同等的投票權。

列「負面清單」 禁穿T恤波鞋

第二輪修改《議事規則》中，亦擬規範議員衣著，據悉將列出一條「負面清單」，預料不容許議員穿著T恤、短褲及波鞋等開會，意味所有議員日後需穿著正裝出席會議。

田北辰認為內會可以減少委員，但財委會牽涉立法會的法定權力，委員不應減少。（資料圖片）

擬向流會不在席議員罰款

過往民主派常用點人數作拉布招數，建制派一直有意調低法定人數，但礙於《基本法》規定立法會法定人數須至少為全體議員一半，一直未能成事。選舉改制後，立法會議員數目增至90席，即法定人數將由35人增加至45人，日後議員開會要湊夠法定人數難度將增加。

據悉議事規則委員會就此已諮詢法律顧問意見，顧問指由於《基本法》已明文規定法定人數不能少於議員總數一半，立法會內部不可自行處理此問題，要交由人大釋法。

有建制派預料，中央或釋法修改立法會法定人數定義，改為只需要在會議開始及投票期間符合法定人數，變相議員日後無法再提出點算法定人數。

此外，據聞有建制派提出由政府修例，設立罰款機制，懲罰流會時不在席的議員，例如缺席者每次須罰款3,000元。田北辰認為沒意思，指對議員最重要的是聲譽，「流會後個名上咗報紙，議員要揾窿捐，懲罰遠遠大過3,000蚊。」