新冠肺炎丨林健鋒冀旅遊氣泡5月成行　倡政府資助參加者檢測

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-15 20:08

本港新冠肺炎疫情漸見緩和，香港人心思思又想去旅行，港府亦透露正與新加坡商討實施旅遊氣泡，已到了討論恢復與暫停航班情況、暫停後安排回港旅客與班機等細節的階段。 經民聯立法會商界（一）議員林健鋒就希望，港府與新加坡政府可於5月初公佈細節，旅遊氣泡的第一班機可在5月內成行，又倡議政府提供資助鼓勵市民參與，助業界趕上暑假旺季。

如5月復航成功 助暑假前與更多地方商討

作為商界代表議員，林健鋒理解各行業在疫情之下的慘況，當中以旅遊業為甚：「飲食、零售業仲有生意，但旅遊業真係零收入，不少東主都要自行支付租金『撐住』先唔使結業。」他說，旅遊氣泡令旅遊業重燃希望，冀5月可公佈細節。

林健鋒提出5月為重點，因可以「食正」暑假的時機。「如果5月初有公佈，5月有第一班專屬班機，新加坡旅遊氣泡就可以成為政府與其他地區商討的重要經驗，對於日後擴展旅遊氣泡有大幫助。」以此步伐，林健鋒預期業界在暑假有生意可做，把握這傳統旺季的商機。

然而林健鋒說，在漫長的疫情中政府對業界的幫助不多，希望政府在推出旅遊氣泡的同時提供更多補助，大力支持旅遊業復甦。林健鋒建議，政府可以部份資助市民參與旅遊氣泡時的檢測費用，包括出發前及回港後的檢測開支，提供誘因讓更多市民參與計劃。

旅遊業復甦有助周邊行業 飲食、零售、酒店均受惠

經濟學上有溢出效應之說，也就是一個行業發展會帶動周邊行業成長，而旅遊業也有明顯的溢出效應。林健鋒說，旅遊業復甦不單止是自己的事，更牽動周邊行業有更多生意。

以航空業來說，林健鋒指國家「十四五規劃」支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，機場與香港航空業一哥國泰當然要保住。但單單保國泰並不足夠，亦要有旅遊業帶來人流，才能讓國泰有更多載客班機升降。同時，人流亦能保住其他支援行業，如飲食、零售、酒店以至運輸業，因此希望政府能夠大力支援旅遊業復甦。