選舉改制丨田飛龍：呼籲、組織投白票　或被懷疑對抗新制度

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-15 23:47

中央出手改革香港選舉制度，中央港澳事務顧問、全國港澳研究會理事田飛龍表示，有關結構轉型無可避免，因為是香港自治表現有缺欠，認為美國西方對香港政策的變化、中國的戰略和體制發展等，決定了像以前「井水不犯河水式」的放任管治模式不可能延續下去。 港府在最新修訂的綜合條例草案規管呼籲或組織投白票，田飛龍表示，雖然個人有投白票的自由，但呼籲或組織投白票，會被合理懷疑是在對抗新的選舉制度。

田飛龍認為新的選舉制度旨在令香港的政治光譜向中間與溫和反對的範疇演變，以避免香港民主政治中極化政治的對抗。（資料圖片）

田飛龍在港台節目《議事論事》接受視像訪問，被主持人問到投白票對選舉結果沒有影響下，即使煽動投白票亦衝撃不了選舉制度，為何連表態也不容許。他回應指，新的制度希望選民多理解及參與，而選民亦不是沒有合適的候選人可選，因為在「愛國者治港」之下，除了建制派，亦有溫和的泛民主派和中間派可選。

他表示，認為新的制度旨在令香港的政治光譜向中間與溫和反對的範疇演變，以避免香港民主政治陷入極化政治的對抗，令香港在過度政治化的泥潭和陷阱之中繼續消耗。他認為如果存心要將新的選舉制度「攪黃」，抱「攬炒」洩憤的態度來組織對抗、表達心態，表達立場或某些人的力量的話，並非健康的民主心理。

田飛龍指港民意激化如顏色革命「帶有脅迫性」

主持人問田飛龍為甚麼很多地方都是政府爭取市民信任，但香港反過來要市民爭取中央信任？田回應指，在「一國兩制」之下，無論是國家體制還是特區自治體制，對民意的考量和吸納都是優先考量的因素，只是在民意的輸入，與及民意與制度的互動方面，他認為香港社會可能已走進一個偏離民主政治規範的軌道，令民意日益民粹化、激進化，變成與顏色革命相似的狀態，而且帶有顛覆性及脅迫性。

田飛龍認為，2019年區議會選舉是負面的選舉。（資料圖片）

稱2019年區議會選舉是「負面的選舉」

田飛龍認為2019年的區議會選舉是一個負面的選舉，相信經過修例風波煽動對不同政治立場的人的對抗、對內地的歧視、對特區政府的仇恨等，成功製造了短暫而激進的民意，質疑在如此氛圍下，「人們怎麼可能理性思考甚麼叫『一國兩制』、香港民主、繁榮穩定？」

田表示，儘管香港有民主選舉的投票經驗，但選民接受的教育，對國家的理解與「一國兩制」之間存在很大差距。他認為如果地方的民主選舉體系不能較為健全、完整地將成員教育成信任體制及憲制秩序的成員，此成員就很難負責任地投出理性一票。田續指，選擇不同立場的人沒有問題，但如果投票指向支持某個特定立場的人或團體，鼓勵他從事顛覆憲制秩序的活動，這樣的選舉行為就是不理性，如此的選舉更應在法律上被禁止。