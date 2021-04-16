8.18集結案丨吳靄儀陳情指人民先於法律　曾寫專欄評金庸小說人物

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-16 16:33

西九龍法院今日就前年8月18日「流水式集會」參與及組織未經批准集會及遊行等控告7名民主派人士判刑，當中包括現年73歲的前法律界立法會議員吳靄儀，今次是她從政以來首次被控。她在判刑前解僱代表的資深大狀親自陳情，強調自己是法律的僕人，但法律亦要為人服務；當法律剝奪基本人權，就令法治受動搖。 曾有「香江第一才女」之稱的吳靄儀在擔任大律師之前，以時事、文學等題材活躍於香港文壇，亦曾在英國唸法律時採訪中英談判。她曾撰寫專欄專評金庸筆下的人物，更批評金庸不懂得寫女人，獲金庸在書中回應。 同案即將宣判的被告亦包括創立工黨的前立法會議員何秀蘭，代表的資深大律師戴啟思求情時指，何一直致力維護同性權益。 吳靄儀獲判入獄1年、緩刑兩年，何秀蘭則判入獄8個月。

吳靄儀今早解僱其代表資深大狀何沛謙，並親自求情。她回顧指自己本來修讀哲學，後於1981年改修讀法律，當時正值中英談判的年代。成為大律師後，吳靄儀認為新聞自由對香港未來為之重要，於是在《明報》擔任編輯工作。

吳提到自己從事法律行業後5年，當選為立法局議員，在擔任議員的18年中，期間處理過司法界的不同事務，包括相關政策、法援、法律行業的組織等，直指公眾對法律行業的信心，在維護法治上很重要。

吳靄儀稱基本人權被侵犯要發聲 與民同行

吳靄儀在庭上表示，認為當基本權利受侵犯時應該要發聲。她續指，市民依賴法律保護他們，當法庭利用法律剝奪基本人權，法庭的獨立性、市民的信心及法治便會受到動搖，直言法治不單關乎法律，亦關乎政府管治。

她直言，集會自由及言論自由對港人彌足珍貴，亦是保障民主社會的活門，她認為自己單單在立法會受特權保障下說出漂亮言論並不足夠，當市民決定集體表達對政府的憤怒，要求政府回應訴求時，她必定要與市民同行，不然她的承諾只會流於空談。她又指，本案的遊行人數達170萬人，每個參與者都在雨中耐心等待出發，集會和平有秩序、非暴力，連特首林鄭月娥亦認同遊行和平進行。

她在陳情最後借用曾任英國大法官、獲天主教會封為聖人的Thomas More之遺言，並稍作修改：「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.」她完成求情後，旁聽人士掌聲不斷。

曾寫專欄專評金庸武俠小說人物 成書獲金庸寫序

吳靄儀80年代末在《明報》點評金庸武俠小說的專欄分別為《金庸小說的女人》和《金庸小說的男人》，一共229篇，這些專欄後來結集成書，更獲金庸親自寫序。她指，「金庸的人物塑造，公認一流，但我覺得金庸不懂得寫女人。可能他過於從大男人的眼光去看女人，即使情深意懇地憐香惜玉，在了解方面也是隔了一層」金庸亦有回應「不懂得寫女人」的批評，指他與吳靄儀兩人性別不同，年紀亦有差距，故看法有所不同。同時，金庸稱讚吳靄儀「以女子而剖析書中女子的性格與心理，別有男人所體會不到的細緻處。」

於1988年獲取香港大律師執業資格，1995年參選立法局功能界別法律界議席，連任五屆至2012年卸任，之後多活躍於藝文界，但亦繼續關注、參與時局。

何秀蘭為工黨創辦人之一 關注同性權益

戴啟思今早為何秀蘭及同屬工黨的李卓人求情，她指二人多年來透過不同崗位服務香港，何秀蘭作為工黨其中一名創辦人，致力維護同性權益，亦曾是立法會議員。戴啟思又稱，本案遊行和平有秩序，雖然交通受阻，但只是因為參與人數眾多，希望法庭判處非拘禁式刑罰。

何秀蘭在90年代從政，1991年於立法局選舉成為劉慧卿的助選團成員，1993年，與其他民主派人士組成壓力團體蟻聯，1995年任吳靄儀的議員助理，1996年，與劉慧卿等人成立作為民主黨前身的前綫，更擔任了首任召集人。她在回歸後數次擔任立法會議員，2011年聯同張超雄、李卓人、鄭司律等人成立工黨。

各被告到庭的情況。(詳看下圖)