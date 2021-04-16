8.18集結案丨何秀蘭判囚8個月　關注弱勢權益多年　曾倡大建公屋

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-16 17:58

西九龍裁判法院就2019年8月18日的「流水式集會」控告7名民主派人士全部罪成，今日判刑，其中社民連梁國雄被判囚18個月，壹傳媒創辦人黎智英被判囚12個月，工黨何秀蘭被判囚8個月，李卓人判囚1年。 何秀蘭今年66歲，90年代初開始從政，曾任立法會議員多年，2011年有份創辦工黨，一直關注弱勢如本港同性權益、性工仍者及婦女權益、消除歧視等。她亦在反修例事件爆發後，聯同天主教榮休主教陳日君樞機、此案被判緩刑的吳靄儀，一同擔任612人道支援基金的其中一名基金信託人。

資深大律司戴啟思今早為何秀蘭及同屬工黨的李卓人求情，指二人多年來透過不同崗位服務香港，又表示何秀蘭作為工黨其中一名創辦人，致力維護同性權益，亦曾是立法會議員。戴啟思又稱，本案遊行和平有秩序，雖然交通受阻，但只是因為參與人數眾多，希望法庭判處非拘禁式刑罰。

不過最終，李卓人在818案被判囚12個月，而何秀蘭則被判囚8個月，是818案兩名即時入獄的被告。

2004年，余若薇與何秀蘭合組名單出選，最後只有余成功取得議席。（網上圖片）

曾協助劉慧卿、吳靄儀等人 回歸後即當選立法會議員

何秀蘭在90年代從政，1991年於立法局選舉成為劉慧卿的助選團成員，1993年，與其他民主派人士組成壓力團體蟻聯，1995年任吳靄儀的議員助理，1996年，與劉慧卿等人成立作為民主黨前身的前綫，更擔任了首任召集人。她在回歸後數次擔任立法會議員，2011年聯同張超雄、李卓人、鄭司律等人成立工黨。

進入立法會期間，何秀蘭在多項勞工及弱勢社群相關的議案發聲，如曾動議修訂最低工資條例草案。2010年，時任特首曾蔭權聽取《施政報告》意見時，何秀蘭、李卓人、梁耀忠等提出多項建議，包括要求標準工時立法、要求增建公屋及放寬入息資格，以確保無能力置業人士有居所。

同年時任財政司司長曾俊華向議員諮詢2011年度《財政預算案》建議，何秀蘭再度提出增加公屋供應，並倡設兩級利得稅，向更有盈利能力的企業徵稅以幫助弱勢社群。

反修例事件後，泛民主派組成「612人道支援基金」以募集捐款，支援因反修例運動而要面對訴訟的人士。何秀蘭為該基金的基金信託人，曾在資金短缺時舉行記者會呼籲捐款。