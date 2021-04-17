雙層巴士服務72周年　區議員與收藏家攜手　丹拿珍寶巴士重現鬧市

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-17 17:00

油尖旺區議員陳嘉朗今日（17日）在facebook上開直播，指今日是香港雙層巴士72周年，今年亦是香港巴士服務的一百周年。首條使用雙層巴士的路線為1949年4月17日開通的1號線，來往尖沙咀碼頭至九龍城，而現時1號線已延長至竹園邨。 陳嘉朗指，70年代的九巴主要採用當年最新的丹拿珍寶巴士行走1號線，40多年後的今天，香港只剩下兩架同款巴士，均被私人收藏家保留下來。陳嘉朗今日聯同丹拿珍寶巴士的收藏家，一同駕駛巴士由尖沙咀碼頭前往筲箕灣。

陳嘉朗及收藏家駕駛的巴士上掛上105號路線牌，路線來往西環及荔園巴士總站，昔日西環街坊前往荔園會乘搭此路線，現時已被取消。（黎熙琳facebook）

陳嘉朗及收藏家駕駛的巴士上掛上105號路線牌，路線來往西環及荔園巴士總站，昔日西環街坊前往荔園會乘搭此路線，現時已被取消。

筲箕灣區議員梁詠詩表示，看到已退役的巴士駛入筲箕灣，「簡直是一件不可思議但又非常幸福的事！」，現場亦有不少筲箕灣的街坊興奮地舉機拍照。梁詠詩又拍片介紹退役巴士的內部結構，她解釋80年代中華巴士公司亦有引進丹拿珍寶巴士，原先是黃藍色，之後由新巴改裝為「員工溝通巴士」，使用至2015年。