「攬炒巴」辭正職專注國際倡議　擬辦「2021.6.12全球行動企劃」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-19 17:16

外號「攬炒巴」、現身處英國的社運人士劉祖廸昨日（4月18日）宣布，將辭去測量師的正職，專注國際倡議等工作，並擬舉辦一個「2019年以來連動性最高的 2021.6.12 全球行動企劃」，透過跨國港人團體的活動，紀念反修例事件兩周年，又稱計劃已得到12個國家、20多個城市的同路人支持。

稱跳出舒適圈 全力服務香港

劉祖廸表示，於香港、新加坡、英國工作5年多後正式辭職，因過往一直受到正職與公司束縛，未能有太大空間及時間全力為香港奮鬥，加上碩士學業重擔，只能以僅餘極有限的精神、閒暇，並倒貼金錢從事國際工作。「依照原本軌跡，我可以穩步升職、加薪、於業界向上爬，但凡此種種都不是個人希冀追求之物。而十年後，我肯定會因為今天沒跳出舒適圈全力為香港付出而後悔。」

劉又於募款平台Ko-fi開設賬戶，呼籲海內外同路人支持，並表示未來工作將放在三大重點上，包括國際倡議、國際動員與傳承、發展香港「民族實業」（如屬於香港的私募基金、出入口航運、糧食等關鍵商業事務）。他指，從來不在乎親政權一方的攻擊和抹黑，但「同路人所作的抹黑、誤解或敵我不分的攻擊最令自己耿耿於懷」。劉祖廸指，從今以後會嘗試放下執見，無視無理的攻擊，只知道自己初心不變便可。

劉祖廸又指，隨著辭職後騰出時間與精神，決定把其中一個構思良久的想法付諸實行：舉辦一個2019年以來連動性最高的2021.6.12全球行動企劃。主題包括3個，包括反修例事件兩周年、香港開埠180年和香港保衛戰80周年，個人會負責在倫敦的集會：「過去一星期我與團隊跟多個國家的港人組織逐一聯繫、討論合作可能性。現時來自英、美、日、德、加、荷、澳、紐、挪、瑞典、瑞士、愛爾蘭等12國20多個城市的手足已大體上支持這個6.12全球企劃。」他指，會繼續聯絡其他主要國家與各大小組織，並陸續公佈詳情。