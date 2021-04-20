香港01五周年慶典丨林鄭錄像祝賀 : 中央兩大舉措保一國兩制

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-20 20:45

《香港01》成立五周年之際，今日（4月20日）在灣仔香港會議展覽中心舉行慶祝典禮，政商名人雲集到賀，場面熱鬧。 主禮嘉賓包括全國政協副主席兼前特首梁振英、前特首曾蔭權、中聯辦副主任盧新寧、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、前全國人大常委范徐麗泰、全國人大常委譚耀宗、立法會前主席曾鈺成，另有眾多政商文化界要員親臨典禮。正在海南出席博鰲亞洲論壇年會的特首林鄭月娥，則透過預錄短片對《香港01》五周年表示衷心祝賀。 林鄭月娥指，《香港01》在2016年1月成立，並以香港「是時候改變了」為口號，她深信改變是為了更好，而不是為變而變。她特別提到回歸近24年以來，「一國兩制」仍然是確保香港長期繁榮穩定的最佳制度，所以這個初心毋須改變，但要為更好的香港求變，就需要不忘初心堅守「一國兩制」，為改變創造條件指明方向。

林鄭月娥表示，過去兩年香港面對前所未有的嚴峻挑戰，經歷了艱難黑暗的日子，猶幸中央的兩項重大舉措，即去年6月制定《港區國安法》在香港頒布實施，以及上個月通過新修訂的《基本法》附件一、附件二，完善了香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，不但令「一國兩制」重回正軌，亦令這個國家的體制優勢建立健全的制度。

林鄭月娥亦提及《香港01》既然以「改變香港」為口號，當然少不了對現狀的不滿及對特區政府的批評，而香港是崇尚自由的社會，任何管治者都必須以謙卑的態度聽取意見、積極回應、提升自理效能，但無可否認特區政府近年施政舉步維艱，在2019年更加出現大規模的社會動亂，令香港面對前所未有的困境，她早前曾公開表示出現這些亂象，最根本的原因是沒有全面貫徹落實「一國兩制」，亦都沒有及時及有效地撥亂反正。

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《香港01》五周年慶祝典禮冠蓋雲集，圖為《香港01》創辦人于品海（右四）、全國政協副主席梁振英（右五）、中聯辦副主任盧新寧（右三）、財政司司長陳茂波（左三）、立法會主席梁君彥（右二）、《香港01》董事兼執行總編輯戚本業（右一）、董事兼行政總裁蘇曉婷（左二）、董事兼首席技術總監王龍瀟（左一）。（羅君豪攝）

《香港01》創辦人于品海早前曾發表文章提及，香港市民有責任共同制止任何不符合「一國兩制」的行為，林鄭月娥對此完全認同，亦希望《香港01》能發揮傳媒的功能，全面準確地向市民報道有關貫徹「一國兩制」、維護國家安全、落實「愛國者治港」的工作，並作出持平公允的評論。她指在資訊高度流通、瞬息萬變的年代要經營成功的媒體實在不容易，《香港01》成立短短五年已經構建了網站、手機應用程式及周報等平台，兼備數碼與印刷媒介的發展，擁有廣泛的閱覽群眾，她亦很欣賞《香港01》的多元工作，包括舉辦兩屆經濟高峰論壇，邀請政商界領袖為香港的經濟把脈，抒發己見、共謀出路，這些都是《香港01》上下同仁多年來一直努力的成果，祝願《香港01》五周年生日快樂，並衷心祝願《香港01》業務蒸蒸日上，繼續一起見證香港未來的光輝發展。