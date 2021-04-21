林鄭月娥轉往廣州　憶海南之行：願香港青年前往享受海南雞飯！

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-21 10:07

特首林鄭月娥結束在海南博鰲亞洲論壇2021年年會的活動後，今日（4月21日）早上轉往廣州，明日會出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議。

▼林鄭月娥出席博鰲亞洲論壇情況▼

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社交網發帖：冀見到香港青年到海南實習、享受海南雞飯

林鄭月娥到訪廣州期間，創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇和粵港澳大灣區發展專員袁民忠隨行。林鄭月娥將於周五（4月23日）返港，離港期間由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

林鄭月娥於社交網站發文指，今年已經是她第三次出席博鰲亞洲論壇，適逢是論壇成立20周年，也是在全球疫情下一個難得的大規模線下活動。「我除了出席論壇開幕禮和參與研討會外，也跟海南省領導和多個部委的老朋友見面。他們都不約而同向我問好，表達了對香港的親切關懷和對特區在國家安全有保障及完善選舉制度下的前景充滿信心。」

她指，海南省領導得悉香港在粵港澳大灣區開展的青年就業和青年創業計劃，就主動提出在海南為香港青年提供就業和創業機會，並安排所需的配套，令她和同事都很感動。「事實上，海南島天然環境好、農產豐富、人民好客熱情，近年在中央的大力支持下，正全面發展為自由貿易港；香港是海南的重要外資來源地，我們不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。」林鄭更指：「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」