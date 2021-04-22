中總就職禮袁武接任會長　張建宗：政府當務之急力撐企業渡過難關

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-22 19:48

中華總商會今（22日）舉行第52屆會董就職典禮，由袁武接替蔡冠深擔任新一屆會長。署理行政長官張建宗、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞等擔任主禮嘉賓。 張建宗致辭時指，中總是政府與商界之間的重要橋樑，亦是緊密合作夥伴，又讚揚上屆會長蔡冠深過去向政府提出很多真知灼見，令政府能更到位回應業界需要。 張建宗又說，本港經濟有望於年中復甦，預計全年經濟增長將介乎百分之3.5至5.5，強調香港過去兩年面對前所未有的挑戰，當務之急是力撐企業渡過難關。

張建宗在致辭時形容，去年全國人大落實的《港區國安法》是一支定海神針，又提到剛過去人大完善本港選舉制度，聽到不少工商界反映有助日後開拓更多商機。

推動工商界與大灣區全方位合作

袁武致辭時指，面對後疫情時期的新常態，香港加快融入國家發展是必然選擇，中總將全力配合推動工商界加強與粵港澳大灣區全方位合作，善用商會跟內地網絡聯繫優勢，深化港商與內地企業合作，協助中總會員拓展內地市場，對接國家雙循環發展新契機。

他續指，中總將積極透過政商合作，推動工商界為年輕人提供更多就業和實習機會，並協助提升年輕人的國家觀念和國民身份認同。

蔡冠深透過視像致辭表示，任內曾積極團結海內外華商，在各地籌辦研討會和大型論壇，搭建經貿合作平台，他十分高興能見證區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）於去年11月正式簽署，並成功推動香港加入東盟自貿區，更積極就香港爭取加入RCEP提出意見。蔡冠深相信，中總日後亦會帶領會員和工商界積極參與其中，在東盟自貿區開拓巨大商機。