政壇諸事町｜區議員收選民登記信　「區一」、區議員選委仍健在？

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-25 17:54

立法會正在審議有關選舉改制的條例草案，改制後不論9月舉行的選舉委員會選舉、12月的立法會選舉，均出現重大變化，例如地區直選改為10區，立法會的區議會（一）議席、選委會的區議員議席亦一併取消。 不過，沙田第一城選區區議員黃文萱今日（25日）在Facebook指，日前收到選舉事務處的選民登記資料確認信，當中仍列出她立法會地方選區為未改制的「新界東」，選委會仍屬即將取消的「新界各區議會」分組。黃文萱形容是「今日香港笑話」，稱會把該信「裱起」，因相信有關內容將成為「歷史遺物」。

黃文萱收到來自選舉事務處的來信，當中提及的選民資料沿用未經改制的資料，並指如有任何更改請立即聯絡。（黃文萱facebook圖片）

選舉處6月作特別安排 再處理改制後選民登記

黃文萱在Facebook的帖文指，自己前兩日收到選舉事務處去信，向她確認選民資料，包括她作為立法會新界東地方選區選民、立法會功能組別區議會（第一）選民，以及選委會「新界各區議會」界別的選民。她在帖文笑言，「如果我確認會唔會犯國安法」，因為確認該資料或被指認同舊的分組，有如不認同選舉改制。

選舉事務處近日呼籲合資格而尚未登記為地方選區及功能界別選民的個人或團體，於5月2日或之前遞交選民登記申請，令登記資料納入今年的選民登記冊，在今年舉行的選舉中投票。

當局說，立法會正審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，當中選委會界別分組和立法會功能界別的組成將有主要改動；如《草案》獲立法會通過，選舉事務處計劃在6月作特別安排，為所有選委會界別分組的投票人進行選民登記，同時為立法會功能界別中，新符合資格以及受影響的選民處理選民登記事宜。