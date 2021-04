中聯辦斥夏博義為暴力洗地　喪失職業良知　夏：願晤中聯辦釋誤會

大律師公會主席夏博義(Paul Harris)日前接受傳媒訪問,質疑「8.18」及「8.31」案判刑過重,指若人民無法透過和平示威宣洩民怨,或會轉向使用暴力。

中聯辦今日(25日)發聲明,批評夏博義散佈歪曲言論,公然為違法者張目、為暴力者開脫、對執法者抹黑、對司法者施壓,稱其顛倒是非的惡劣言辭,已引發香港社會各界尤其是法律界人士的公憤。中聯辦指,若大律師公會繼續被夏博義「這種喪失職業操守的外國政客把持」,只會作繭自縛,「走上一條不歸路」。

夏博義回覆《香港01》查詢時表示,自己堅定擁護《基本法》及一國兩制,反對暴力行為,絕非「反華政客(Anti-China Politician)」,對於中聯辦對他的誤會感抱歉,盼雙方能有機會面對面澄清(I am sorry that the Liaison Office has been misinformed on this. I would welcome the opportunity of a face to face meeting to clarify matters.)。