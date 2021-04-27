鄒幸彤：堅持支聯會原則　國安法紅線「飄忽」難判斷是否違法

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-27 12:44

社民連聯同支聯會今日（27日）前往中聯辦示威，聲援國內政治犯。近日有媒體報道稱，支聯會如續以「結束一黨專政」為綱領，其會員或未能符合參選資格。支聯會今日將入紙申請六四集會，但該報道引述消息指，今年六四紀念集會可能再度被禁。 支聯會副主席鄒幸彤表示，不會因為近日的報道而改變任何想法，強調支聯會的原則不變，但認為《港區國安法》紅線「飄忽」，難以判斷是否違法。 她又批評，警方昨日要求民陣提供資料，包括於國際人權日聯署的目的，是刻意滋擾民陣工作，又指支聯會作為聯署團體之一，關注於中國境內發生的人權問題，並非任何違法的行為。

批刻意滋擾民陣：警方不可能沒有資料

鄒幸彤表示，不知相關傳媒報道的真確性，自己亦不會事先假設政府會違反人權準則，不讓支聯會舉行集會。她指，「結束一黨專政」綱領是支聯會堅持三十多年的原則，如果是真心誠意支持民主，自不可能支持一黨專政，又反問特首林鄭月娥和建制派：「咁你哋係咪都認同現有政權係一黨專政？」她又提到，沒有任何人有足夠的權威性，指明一個口號是否違反《國安法》，因為《國安法》的紅線相當「飄忽」，已不可能用法律角度去分析，強調支聯會完全沒有任何改變態度的想法。

民陣昨日被警方要求提供未有再向申請社團註冊的原因、由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料、收入來源、去年12月9日舉辦國際人權日70周年「停止酷刑，尊重人權」聯署的目的及原因等資料。鄒幸彤批評，警方此舉明顯具有政治目的，有打壓民陣之意，指民陣已申請舉辦遊行多年，警方不可能沒有資料。她估計，警方的做法一方面是刻意滋擾民陣的工作，另一方面是「搵位入」，藉故取締民陣。

鄒幸彤指，支聯會作為去年國際人權日聯署團體之一，就著香港和中國發生的人權問題發聲，是十分平常的事情，全世界都有人會就相關議題發聲，不會是任何「違法」行為。被問到支聯會是否擔心成為下個取締目標，她指這方面的擔心當然一直都在，但會做好自己的工作。