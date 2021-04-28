林鄭月娥：與內地通關須提高疫苗接種率　以清零為目標

撰文： 羅家晴 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-28 11:44

特首林鄭月娥今日（28日）到立法會，出席俗稱「短問短答」質詢環節。政府近日推出「疫苗氣泡」措施，以接種新冠疫苗為基準，分級放寬社交距離措施；立法會有關修改選舉制度的法案委員會，亦剛於本周初完成逐條審議工作，即將進入政府提出修訂的階段，預料建制派將問及上述議題。《香港01》將提供直播。

【11:32】民建聯柯創盛表示，雖然疫情緩和，但不少市民仍要早上6、7時到郵局、地鐵等指定地點「拎樽仔」檢測，問及局方會否增加數量，回應市民訴求。

林鄭稱，香港的病毒檢測量屬世界前列的位置，因大部分都可免費檢測。她又指，近日鼓勵市民多用採樣的檢測，相信會有更好的保障。不過林鄭強調，每日派出的「樽仔」與收回量不成正比，只有一半多一點，認為市民有擔心可去拿「樽仔」，但不是放在家中作「必要時的保障」。

【11:30】民建聯梁志祥指，政府向立法會申請2000億元工務工程撥款，打破歷年撥款新高，擔心多個大型工程展開，會推高工程造價，希望政府按序推出工程，切勿急於求成。林鄭說，也希望將工程平均化，令業界「唔好一時飽死，一時餓死」，在經濟不景時政府有需要注入工程，並稱政府有部門監察業界可承擔多少工程以及研究如何壓縮成本，目前並沒有同事反映業界工程已飽和。

【11:28】經民聯林健鋒指，先多謝特首在抗疫方面做大量工作，呼籲政府盡快提供「大灣區旅遊氣泡」，讓兩地居民來回免14天檢疫，如不能一步到位，也首先在大灣區實行商務氣泡。他又關注到，全國政協主席汪洋提到港澳需加強愛國主義青年教育，可否分享香港的教育工作，仍有什麼地方存在缺失，需要迎頭趕上。

林鄭回應指，香港的國民教育有缺失是不爭事實，特區政府已決定必須加以改善，政府過往爭取很多政策，如中港金融互聯互通等，如下一代沒有國家意識、國民身份認同、不支持融入國家發展大局，工作都是白費的。她指，中央領導人也提點他們必須做到國民教育，因此香港必須從學校做起，新學年替代通識科的國民與社會發展科，會學習今日中國，關於香港的內容也是與國家有關；國安法也規定須加強相關教育。這些工作會不斷推進，而且都是久久為功，呼籲各界共同努力。

【11:25】新民黨主席葉劉淑儀表示，林鄭早前參加博鰲論壇，並與國務院副總理韓正會面，問到特首有否創新和策略思維處理葵涌貨櫃碼頭。她稱，現時葵涌貨櫃碼頭供多於求，不少內地城市對港口更設有補貼，業界認為現在是「苟延殘喘」，問及林鄭會否考慮與大灣區等地作整合，減少貨櫃碼頭的空間，用以興建房屋？

林鄭稱，這個問題具策略性，但亦屬敏感問題，若現在說已對貨櫃碼頭有規劃或會引起反彈。林鄭又指，大灣區規劃中提及三地要研究機場、港口的理順和整合。她同意香港的競爭力難敵其他港口，但航運仍是香港的重要發展要素，雖然暫未有相關方面的計劃，但認同問題遲早都要處理。

【11:22】經民聯主席盧偉國關注，政府會否提出「商務氣泡」，讓已注射疫苗的工商界人士，經病毒檢測後，可免隔離返回內地廠房。林鄭月娥說，完全明白工商界的需要，會研究並與內地商討「商務氣泡」，目前的突破是深港跨境貨車司機，注射疫苗後毋須每天進行檢測，強調相關的工作路向存在，只是步伐未如理想。

【11:20】批發及零售界議員、自由黨邵家輝指出，政府已幫助美容業界及其他許多處所復業，但對外方面，旅遊氣泡是否也可要求外來人士，要先打針才可來到香港。

林鄭指，這也是一個探討的方向，但要視乎當地的疫情、制度方向，正如她所表示過的，既然政府鼓勵香港市民接種，那也要讓大家知道打針後的便利在哪，所以政府都是循此方向做。她指，每件事都會盡力爭取，但大前提是不可令防疫抗疫有鬆懈，導致確診個案上升。她指，現時的措施可做到的，是讓某些海外客免檢疫來港，與海外有通行。她再次呼籲市民、業界盡快打針。

【11:17】旅遊業姚思榮表示，旅遊業受疫情影響叫苦連天，其中隨疫情放寬，開始與新加坡進行旅遊氣泡，復辦本地旅行團，問及會否與澳門商討旅遊氣泡，以及放寬本地郵輪供海遊。林鄭稱，明白疫情對旅遊界的衝擊，強調政府就抗疫新路向，已避免「一刀切」，逐步放寬不同措施便利業界。林鄭又指，上周出席博鰲論壇時，剛好與澳門特首商討兩地旅遊，包括通行安排等。

【11:15】工聯會議員陸頌雄指，市民希望政府推出「回鄉易」，讓港人回內地工作、經商和探親毋須隔離，問到林鄭月娥與內地商討通關的進度，需要達至甚麼指標才可通關。

林鄭月娥說，她時常親自與內地官員提出通關問題，上周與國務院副總理韓正會面時亦有提出，強調要做好防控疫情工作，才有條件與內地談論，但她沒有收到明確指標。她說，希望以清零為目標，但達至清零不容易，除政府提供透因，希望各行各業方便市民打針。

【11:11】漁農界、民建聯議員何俊賢關注船隻避風塘問題。他指林鄭上任初期，曾答應處理相關問題，現時小船停泊位不足，漁船不可正常上落，運房局局長親自和他落過區了解，但問題到到今年都未解決，每年都有漁民因此受傷。

林鄭表示，今次持續如此久的疫情，確實對政府效能產生大小問題，但她強調對小問題同樣關心、處理。對於何俊賢的說法，她坦言不掌握細節，會後會尋求辦法，並盡快回信給他。林鄭又指，避風塘問題是個大問題，明白到現時泊位很緊絀，承諾會代何「追數」，會和運房局局長處理。



【11:08】民建聯李慧琼表示，全球疫情持續，香港更出現變種病毒，認為政府應即時檢討防線，又指要走出疫情，應增加疫苗接種率。她又指，不少市民希望接種兩劑疫苗後，可免檢疫14天到內地、澳門等地，問及現時進展如何？

林鄭稱，在4月12日提出「抗疫新路向」，已不斷增加外防輸入，其中高風險地方已禁飛香港。林鄭強調，疫苗接種的確是最有效的方法，但認為要雙方商討，如現在與新加坡、澳門等地都是朝這方向發展，暫未有具體成績，重申正在努力。她指與內地通關，須提高疫苗接種率。