中聯辦舉行青年座談會：「愛國愛港」是對香港青年最基本要求

中聯辦昨（27日）舉辦香港各界青年座談會，副主任仇鴻、譚鐵牛、香港創新及科技局局長薛永恒和教育局有關官員，以及23名香港各界青年和學生參加。中聯辦發稿提及，應深刻認識中央對香港青年的關心關懷和殷切期望、偉大祖國始終是香港的堅強後盾，以及愛國是人類社會最普遍最高尚的價值追求。

中聯辦指，要加強港澳青少年愛國主義教育，鼓勵港澳青年融入國家發展大局，強調「愛國愛港」是對香港青年最基本的要求，青年不僅要保持愛國愛港情懷，還要有堅定的決心和意志。