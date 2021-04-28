中聯辦舉行青年座談會：「愛國愛港」是對香港青年最基本要求

撰文：羅家晴
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中聯辦昨（27日）舉辦香港各界青年座談會，副主任仇鴻、譚鐵牛、香港創新及科技局局長薛永恒和教育局有關官員，以及23名香港各界青年和學生參加。中聯辦發稿提及，應深刻認識中央對香港青年的關心關懷和殷切期望、偉大祖國始終是香港的堅強後盾，以及愛國是人類社會最普遍最高尚的價值追求。
中聯辦指，要加強港澳青少年愛國主義教育，鼓勵港澳青年融入國家發展大局，強調「愛國愛港」是對香港青年最基本的要求，青年不僅要保持愛國愛港情懷，還要有堅定的決心和意志。
薛永恒：中央打出組合拳 落實「愛國者治港」
中聯辦提到，「愛國者治港」為香港青年施展才華提供廣闊的空間，大灣區建設為香港青年融入國家、實現自身發展提供重要平台，強調中央希望香港青年扎根大灣區，「背靠祖國，面向世界，實現更好的人生目標，為香港和國家發展做出更大貢獻」。
創新及科技局局長薛永恒表示，中央打出組合拳，確保香港《國安法》落地和落實「愛國者治港」，為青年的事業發展提供安全穩定的社會環境。他強調，局方將全力推動香港青年融入國家發展大局。
薛永恒又指，根據國家「十四五」規劃，將加快融入粵港澳大灣區、創建香港國際創科中心以及河套地區建設，為香港青年投身大灣區建設提供優質高效的平台。