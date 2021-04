張華峰69歲生日　黨友齊賀壽　林健鋒：唔會叫人魔鬼｜政壇諸事町

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-04-28 19:39

立法會今日(28日)三讀通過《財政預算案》,一向撐政府的經民聯立法會議員張華峰,因反對增加股票印花稅,投下棄權票。人稱「肥老闆」的張華峰本周六(2日)69歲「牛一」,經民聯黨友齊集為他賀壽,經民聯職員更送上寫有「否決印花稅」生日牌的蛋糕,相當搞鬼。 「肥老闆」許下生日願望,盼立法會能順風順水,政策順利執行,又希望社會和諧、穩定繁榮,「經民聯能夠為國家、香港做多啲事。」

「肥老闆」預算案投棄權 石禮謙讚「大個仔」

立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國、黨友梁美芬、林健鋒、石禮謙、劉業強等戰友,今天為「肥老闆」慶祝生日。林健鋒送上寫有「乘峯破浪」的芒果味生日蛋糕,笑指「峰哥最鐘意食芒果」。

「肥老闆」因反對增加股票印花稅,今天在《預算案》投下棄權票,石禮謙笑言「肥老闆」已「大個仔」,因初次反對政府。旁邊黨友即補充,指「肥老闆」只是投了棄權票。

▼立法會通過預算案情況▼

梁君彥打趣附和:只會叫人做天使

提到行政會議成員湯家驊接受傳媒訪問時,力撐特首林鄭月娥連任,形容林鄭是歷任特首之中「最開放」的一位,並引用英文諺語「the devil you know better than the devil you don't(跟認識的魔鬼打交道,總好於跟不認識的魔鬼打交道)」。

同為行會成員的林健鋒不點名回應,直言:「本人和黨友絕對唔會叫任何做魔鬼」,梁君彥打趣附和:「只會叫人做天使」。林健鋒隨後補充,指自己不認識任何人是魔鬼,又強調林鄭絕不是魔鬼(Devil),所有人也是天使(Angel),包括林鄭。