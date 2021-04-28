立法會通過入境修例　關注團體批解說不足　附屬法例保障難釋憂慮

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-28 20:47

立法會今（28日）通過《2020年入境(修訂)條例草案》，保安局局長李家超指，條例僅用作處理酷刑聲請個案，只針對抵港航班，並非針對離港航班，不會對香港居民出入境自由造成影響，同時政府須訂立附屬法例，屆時會列明只適用抵港航班。 多個關注團體質疑《條例草案》賦予入境處處長過大權力，限制港人出入境自由，單靠附屬法例列明只適用於抵港航班並不足夠，批評政府解說不足，對不同團體提出的質疑置若罔聞。

「關注鎖港條例工會聯合陣線」發言人鄧建華表示，立法會被建制派壟斷，快速通過《條例草案》是預期之內，但批評建制派只懂附和政府，抨擊質疑條例「魔鬼細節」的團體，卻從未回應有關質疑，包括條例是否賦予入境處處長過大權力，以及是否限制港人的出入境自由等。他又指，香港沒有機制辨別真假難民，《條例草案》等同剝奪免遣返聲請者的人權。

支聯會副主席、大律師鄒幸彤說，只依賴政府無法律約束力的說話作保障是荒謬，單靠附屬法例保障亦不足夠，因為當附屬法例無法解釋某些情況時，當局有權按主體法例作解釋，附屬法例無法限制當局如何演繹主體法例。她提到，只限制入境亦無法釋除市民憂慮，「香港人出咗去升學、做嘢，返唔到嚟點算？」

民陣召集人陳皓桓批評政府解說不足，未有交代清楚立法目的及必要性，質疑政府為何需要賦予入境處處長過大權力，而不採用其他方法處理假難民問題，以及為何不將只限制入境航班的條文寫進主體法例。