李卓人妻現身職工盟街站　籲外界寫信支持在囚人士

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-01 19:17

今天是五·一勞動節，職工盟在各區擺設多個街站收集市民信件，聲援目前在獄中的支聯會主席李卓人、前醫管局員工陣線主席余慧明及職工盟前主席吳敏兒。 李卓人妻子鄧燕娥亦現身街站，呼籲眾人繼續支持職工盟工作。

妻：李卓人十分掛念她和女兒

街站上有吳敏兒過去在社運界的同儕，她形容對方學識淵博，會以對方為偶像，又引述對方話語，寄語港人每個人都能盡做自己的事情，希望大家在厄困中成為其他的明燈，有人便有燈。

李卓人妻子鄧燕娥則指，自己自1983年起便一直與李卓人參與五一勞動節活動，每年的「五一」都十分忙碌。她稱昨日到收押所探望對方，對方十分掛念自己和女兒，亦十分惦念今年的「五一」，關心今天的活動安排。

鄧燕娥稱今天協助派發傳單時，留意到很多市民都已經手持傳單，對她來說是很大鼓舞，證明很多人仍然支持他們的工作。她又稱李卓人現時心境平靜，正在學習如何適應生活，會盡力做喜歡做的東西，例如寫信。

主持街站的職工盟代表指，很多獄中社運人士都擔心隨日子過去，收到愈來愈少信，意味着自己被遺忘。她呼籲民眾寫信可以寫任何事情，即使是很簡單日常的話題也可以。

職工盟執委鄧建華指港人需要負重前行，「在自己身位盡做」，以回饋獄中社運人士的犧牲。

職工盟總幹事蒙兆達指，雖然民眾和李卓人、吳敏兒和余慧明被監獄分割，但不能隔阻一致共同的理想。他指今天街站會派發印有「never surrender」的膠卡，意即「永不放棄」，希望眾人堅持信念。

街站活動完結後，甫即有數十名警方到場圍起封條，要求在場人士散開，並指活動涉嫌違反限聚令，若不離去或會採取票控行動。