李家超稱本港有五大國安風險　楊潤雄：食用水安全也屬國安範疇

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-02 16:22

保安局局長李家超在《紫荊》雜誌撰文，再提及本港有五大國家安全風險，包括嚴防本土恐怖主義的潛伏、「港獨」未有完全放棄並死心不息等，又提到六大紀律部隊致力維護國家安全，其中入境處除了負責便利旅客及專業人士來港，亦致力實施嚴格的出入境和簽證管制，堅決防止危害國家安全和不受歡迎人物入境或停留香港，並阻截涉嫌犯案的人離境。 教育局局長楊潤雄亦在《紫荊》撰文，稱國家安全教育不限於認識《國安法》，更重要是讓學生明白國家安全涉及不同領域，大如國防和軍事安全，小至飲用水的安全、日常生活中的網絡安全，冀學生能從小開始認識。 立法會主席梁君彥指，立法會在今年暑假不會休會，並會加開會議完成審議工作，「議員都會以大局為重，樂意『加班』，務實地履行憲制職責。」

保安局局長李家超（中）

稱要提防「孤狼」作恐怖行為

李家超撰文稱《國安法》效果立竿見影，歸功於各紀律部隊在保安局的統籌下致力維護國家安全，入境處致力實施嚴格的出入境和簽證管制，堅決防止危害國家安全和不受歡迎人物入境或停留香港，並阻截涉嫌犯案的人離境，海關則肩負「把關」重任，專責打擊及堵截各類型走私活動，包括槍支彈藥、軍火武器、戰略物品等，守衛國家「南大門」，消防處在進行滅火救援行動的同時，亦致力防範危險品被用作危害國家安全的用途。飛行服務隊則支援不同的專業範疇和行動，全力協助及配合相關部門執行所有維護國家安全的工作。

李家超續稱，本港須警惕五大國家安全風險，包括「港獨」分子雖然已經收斂，但沒有完全放棄，仍然死心不息，繼續以不同方式進行鼓吹和滲透；必須嚴防本土恐怖主義的潛伏，提防「孤狼」做出恐怖行為；要警惕外部勢力插手破壞；香港守法意識被削弱，治安風險增加；香港仍面對個人資料被武器化的風險。李家超又稱，修改選舉制度，可防止叛國者或內奸進入憲制權力之內，讓立法會回復理性和應有的功能，有助特區長治久安，繁榮穩定，「香港可從此結束紛亂、破壞和外部勢力插手搞事的時期，展開建設時代的新篇章。」

4月15日，教育局局長楊潤雄（後排右二）出席聖公會聖雅各小學的早會，並與同學一起觀看升掛國旗（圖：香港特區政府新聞處）

楊潤雄：學生應從小學習國安

楊潤雄撰文稱，學校是教育的地方，應讓學生明白到，香港既得到國家的大力支持，亦肩負愛護國家及維護國家安全的責任，稱國家安全教育不限於認識《國安法】，更重要是讓學生明白國家安全涉及不同領域，包括國土安全、經濟安全、文化安全、社會安全、生態安全、網絡安全、科技安全等十多個範疇，與日常生活息息相關。他指，十分認聖公會聖雅各小學校長在國家安全日活動上的講話，指國家安全範疇廣泛，大如國防和軍事安全，小至飲用水的安全、日常生活中的網絡安全，也是十分重要，「因此，國家安全不只是成年人的事情，學生也應該從小開始，逐一認識國家安全的概念，日後為國家、為香港作出貢獻。」

楊潤雄提到，教育局早前舉辦了兩場國家安全教育知識增益研討會，分別邀請基本法推廣督導委員會委員李浩然及終審法院非常任法官陳兆愷主講，共有逾4,600名教師在現場或網上參與，反應踴躍，當局將會繼續因應教師的需要，持續提供更多實體及網上培訓機會。他亦感謝國家教育部在在國家安全日當日，向香港學校和老師贈送一批系統全面、深入淺出的普及讀本《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，相信這對支援教師正確認識和推行國家安全教育大有幫助。

3月30日，行政長官林鄭月娥與立法會主席梁君彥會面，討論有關完善選舉制度的本地立法及其他跟進工作（圖：香港特區政府新聞處）

梁君彥指立法會暑假不休會

立法會主席梁君彥亦在《紫荊》撰文，稱立法會過往處身於政治風眼，出現了前所未有的亂象，部分議員把政治凌駕於公眾利益，在議事堂上屢屢製造混亂場面，更利用議事程序癱瘓議會運作，企圖阻撓特區政府施政，令市民感到失望和痛心，更嚴重損害香港的整體利益，加上疫情來襲，香港社會和經濟發展實在予人裹足不前之感，他形容香港的社會和政治形勢走到一個臨界點，中央不得已在這個關頭「出手」，修補香港政治體制上的漏洞。

梁君彥又稱直選議席減少並非民主倒退，指不論議席組成如何，議員也要面對公眾監察，強調「愛國者治港」不是要搞「清一色」，愛國不是某派別的專利，非建制派也有愛國人士，只是他們的施政理念與政府或有所不同。他指，只要是愛國者，不做危害國家主權、安全、發展利益，不損害香港繁榮穩定，不同理念的人士仍可依法參選及當選，形容這是議會的正常生態。

梁君彥提到，本屆立法會在今年年底任期完結前，仍要處理多項與經濟民生息息相關的政府法案及撥款項目，很大機會未能在7月休會前完成審議，因此，立法會在今年暑假不會按慣常休會，並會加開會議完成審議工作，「議員都會以大局為重，樂意『加班』，務實地履行憲制職責。」