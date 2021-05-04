林鄭：強制外傭檢測不涉種族歧視　促勞福局檢視續約需否強制打針

撰文： 周禮希 彭焯煒 林劍 最後更新日期： 2021-05-04 10:41

本港新冠肺炎疫情有緩和趨勢，特首林鄭月娥今早（4日）出席行政會議前形容，目前本港疫情穩定，希望能盡快達至個案清零，但近日變種病毒的出現令人關注。 對於政府強制外傭進行病毒檢測，林鄭強調，所有防疫措施都是按公共衛生和科學客觀地推，不涉及任何歧視。

特首林鄭月娥交代最新的抗疫工作，她表示，本港近3星期有變種病毒株出現，包括杜拜返港人士、印度返港外傭，第三宗東涌沒有外遊紀錄的外藉傭工，與及第四宗的返港外傭。

林鄭強調指，所有防疫措施都是基於科學、不涉任何歧視，最大基礎是風險評估，因為有兩宗變種病毒株來自外傭，而且家傭本身有周日聚會習慣，又會接觸幼童及長者，故有相關建議。她指，政府大大提升檢測量，其中在5月1日單日總檢測量超過17萬，加上數萬名外傭已完成疫苗接種，故不用檢測。

她強調，在工種分類上，安老及殘疾人士工作者，即將接受第14輪強制病毒檢測，故強調是按工作分類，而非歧視。

至於強制來港外傭須接種疫苗，林鄭指建議由勞工及福利局局長羅致光提出，但表示明白強制接種與強制檢測有分別，故要求當局再作研究，要諮詢有關外傭的國家領事館，目前未有定案。



稍後公布來港易細節 現時沒有雙向通關計劃



有記者問到，來港易計劃的進展，以及雙向通關免檢疫的問題。林鄭指，來港易是通關的第一步，本月稍後就會有公布，措施已準備就緒，讓非本港居民來港有條件免檢疫。她指，現時沒有雙向通關的計劃，來港易是單向的，來港者回內地後，也要按內地當局要求接受檢疫。

被問到今日是五四青年節，對青年人有何寄語。林鄭指，現今青年人在艱難環境下工作，希望他們有國家民族身份認同、愛香港、有全球視野、了解國家發展，政府在多方面提供支援，包括大灣區就業計劃、改通識科為公民及社會發展科。一國兩制下，香港有獨特優勢，國家十四五規劃亦會給予大力的支持。

無參與港台人事管理 沒有人賦予港台新角色

對於香港電台昨日（3日）傳出記者利君雅不獲續約，月底離職，同時港台Youtube頻道多個節目被移除，包括不少政治敏感節目。林鄭表示，港台屬政府部門，人事管理由廣播處長負責，她並無參與有關人事管理，對事件沒有任何補充。



林鄭月娥其後被問及，香港電台開始刪除網上影片，又指林鄭曾表示會就檔案法立法努力，問她如何保證會保留歷史檔案，並方便市民取得。林鄭回應指，港台作為政府部門及公營廣播電台，按香港電台服務約章工作，而有關監督工作特首並不理會，由部門首長處理。她強調，沒有人表示港台有新的角色，港台將繼續適當地工作、保持公正、支持政府工作，不是不可以對政府作批評，只是需要客觀。

檔案法方面，林鄭表示她會等法律改革委員會完成相關研究工作，又指如果要取得其參選政綱，可在網上找到。至於假新聞法，林鄭指這不止是假新聞的問題，亦關乎私隱等問題，而立法會及個人私隱專員均同意，需要處理散播假消息、仇恨等問題，不過她指此工作目前沒有時間表，但當局會繼續嚴肅看待。