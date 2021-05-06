民建聯開設婦女電商培訓班　教玩Facebook、營銷手法助網上創業

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-06 12:10

新冠肺炎疫情持續逾年，本港失業率攀升，根據政府資料顯示，2020年的失業率（5.8％）較2019年（2.9％）增幅一倍，其中女性失業率上升了2.4％。有見及此，民建聯婦女事務委員會於6月舉辦婦女電商培訓班，教授中年至年長婦女利用社交媒體創業。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，培訓課程以Zoom形式授課，合共七課，內容包括教授開設Facebook商店步驟及廣告策略、小編入門必學的內容規劃、活用個人品牌增加銷售額，以及網絡營銷與法規等。她希望培訓班能配合政府預計在暑假發放的5千元電子消費券，成為婦女報讀課程及開創網上營商的誘因。

非民建聯會員收50元參加費



葛珮帆表示，疫情影響下，加速了市民網購消費習慣，直播帶貨的新興電子商貿模式的熱潮亦開始流行。培訓班將在十八區宣傳及招生，對象為30歲以上的女性，民建聯會員免費報讀，若非會員則需收取象徵式50元費用。

她又指，在網絡上買賣商品的新興電商，較傳統開店經營模式更具優勢，亦能節省實體店的投資成本，加上商品不受地點與時間的限制，進行交易時可更方便快捷。

葛珮帆表示，培訓課程將以Zoom形式授課，合共七課，內容包括教授開設Facebook商店步驟及廣告策略。（盧翊銘攝）

倡為待業基層婦女提供微型創業基金或貸款

另外，為協助失業婦女重投就業市場，民建聯建議政府研究為待業基層婦女提供微型創業基金或貸款計劃，須經入息審查，希望資助婦女創業或提供小額借款，鼓勵她們活用這筆款項作小生意，改善她們因失業帶來的經濟困境。

民建聯建議，政府應增加開辦更多創業、職場技能及知識相關的培訓課程，讓更多婦女和失業人士提升工作技能及增強競爭力，同時應提高持續進修基金至3萬元，讓婦女及其他人士報讀進修課程裝備自己。