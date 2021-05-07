獲批特定條件短暫保釋　胡志偉到殯儀館出席父親喪禮

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-07 17:58

因民主派35+初選案及去年七一遊行案，正被還柙的民主黨前主席胡志偉，他的父親於上月逝世。胡早前申請出外奔喪，懲教署以保安等因素拒絕，並建議他以視像方式參與喪禮。胡志偉今（7日）在高等法院獲法官批准基於人道理由，在特定條件下可短暫保釋外出，讓他出席父親喪禮。 胡志偉父親今晚在鑽石山殯儀館設靈，明（8日）大殮及火化遺體。

胡志偉太太在facebook表示，過去數小時收到不少胡志偉的街坊好友查詢，可否前往殯儀館向胡老先生致意。她強調，家翁的喪禮是開放予家人、親友和街坊好友前來弔唁，並再次感謝大家關心。

需遵保釋條件 儀式時間未定

觀塘區議員莫建成表示，在此代表胡志偉及家人感謝市民的關心，但由於要遵從保釋條件，故沒甚麼可補充。

對於法院這次批准胡志偉短暫保釋，他稱要多謝律師團隊，認為讓胡志偉岀來奔喪是基本的權利，令他可盡孝義之道。莫建成指，儀式將以道教方式進行，時間要再視乎情況決定。

多名黃大仙區議員均有岀席喪禮，包括主席許錦成、區議員岑宇軒、胡志健、沈運華、莫綺霞等。民主黨前主席劉慧卿，民主黨前立法會議員涂謹申、李華明、單仲偕，東區區議員曾健成，前立法會議員梁繼昌均到場致哀，立法會議員陳沛然則致送花牌悼念。