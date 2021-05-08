胡志偉清晨警員押送下到場送別　胡父今大殮及火化

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-08 09:03

獲高等法院批准短暫保釋出席亡父喪禮的民主黨前主席胡志偉，今早（8日）8時半抵達鑽石山殯儀館，出席亡父的大殮及火化遺體儀式。胡志偉在多名警員押送下，步入鑽石山殯儀館。他身穿白色恤衫及黑色西褲到場，未有扣上手銬。現場有支持者高喊：「志偉加油！」，胡志偉點頭回應。

胡志偉在多名警員押送下到鑽石山殯儀館送父親最後一程。（梁鵬威攝）

胡志偉因民主派35+初選案及去年七一遊行案而被還押，其父上月離世，胡早前向懲教署申請外出奔喪，署方以保安理由拒絕。胡志偉再向高等法院申請保釋，昨（7日）獲高等法院法官批准，在特定條件下短暫保釋外出，出席亡父喪禮。

胡志偉父親昨晚於鑽石山殯儀館設靈，約250人到場致祭，包括多名民主派人士，建制派立法會議員石禮謙及田北辰亦有致送花牌悼念，而胡志偉昨晚未有現身。

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觀塘區議員莫建成代胡志偉家屬向市民致謝。（張浩維攝）

胡志偉在黃大仙區服務多年，昨日多名黃大仙區議員均有岀席喪禮，包括主席許錦成、區議員岑宇軒、胡志健、沈運華、莫綺霞等。民主黨主席羅健熙及前主席劉慧卿，民主黨前立法會議員楊森、張文光、李永達涂謹申、李華明、單仲偕、鄺俊宇，民主黨屯門區議員陳樹英，東區區議員曾健成，前立法會議員梁繼昌、葉建源、梁家傑均到場致哀，至晚上近8時約250人到場致祭。

立法會議員陳沛然、田北辰、石禮謙，民主黨前議員劉慧卿、林卓廷、尹兆堅、黃碧雲，區議會主席林健文、蔡澤鴻、蕭亮聲，民主派人士陳健民、葉建源、馮偉華、林鉅成、馮家強、沈偉男，傳媒人陳淑薇、李慧玲，公民黨、社民連、人民力量、民協、教協、支聯會等團體，皇仁書院舊生及市民，均致送花牌悼念。