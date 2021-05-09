母親節｜支聯會擺街站　鄒幸彤：與天安門母親同行　一度遭警包圍

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-09 17:21

今日（9日）是母親節，支聯會在旺角港鐵站外擺街站，派發蠟燭及收集簽名悼念「六四」死難者。支聯會副主席鄒幸彤強調，他們會堅持悼念「六四」，不會讓天安門母親獨自抗爭。 天安門母親代表劉家儀指，不少天安門母親已年屆70至80歲，又指早前他們欲趁清明節到墓地拜祭，亦遭當局受阻，她籲大家不要忘記「天安門母親」，籲當局讓她們尋回六四真相。

天安門母親代表劉家儀指，一眾天安門母親已經70至80歲，指他們想母親節團聚也被內地當局阻止，清明節希望拜祭亦受阻，呼籲當局基於人道安排，讓一班老人家找到真相。 （羅君豪攝）

天安門母親籲「繼續用良知點起燭光」

劉家儀在街站表示，支聯會將在不同地區、與合作夥伴一同派發悼念六四的燭光，呼籲大家「心中有一點光」，繼續用良知點起燭光。

鄒幸彤表示，支聯會已申請在維園舉辦六四燭光晚會，目前會按原定計劃繼續舉辦晚會，強調「此刻繼續呼籲，不論到時情況如何，會堅持維園有燭光，香港有燭光」。

鄒幸彤指，他們今年設計了「#6432justice」的hashtag，讓支持者可以拍下燭光照片上載網上，呼籲線上線下都要讓人看到六四悼念活動繼續。（羅君豪攝）

支聯會街站先派燭光 鄒幸彤：及早做好準備

鄒幸彤表示，警方可反對集會舉行，但不能反對每人拿著燭光上街，強調要靠市民自發行動。她指，今天在街站派發蠟燭，形容及早做好準備的一部分，希望將燭光交予大家主動悼念，強調六四不只是支聯會的事，現在更需要每個人走出來傳遞燭光。她又提到，已有不同團體表示，有意擺街站派發蠟燭，不同團體目前已包辦派發數千枝蠟燭。

鄒幸彤指他們今年設計了「#6432justice」的Hashtag，讓支持者可以拍下燭光照片，上載至網上，冀線上線下也讓人看到六四悼念活動得以延續。

鄒幸彤：堅持悼念非「輕飄飄承諾」

在《國安法》的陰霾，鄒幸彤強調，過去31年堅持悼念六四「並非輕飄飄的承諾，並非不準備付出的承諾」，又指國內維權人士作做的事情更輕微，也可能面對3至4年監禁，「如果沒準備付出，一開始就不會做這件事」，強調不會因壓力令承諾退卻，即使政府「不合理打壓」或他們強行拘捕，他們亦願意承受，強調要與天安門母親同行。

下午4時許，十多名警員接報到場，一度包圍支聯會街站，指他們涉未經批准籌款，警員向鄒幸彤等人查問。擾攘十多分鐘後，支聯會向警員解釋，並收起用作收集明信片的膠箱，警員其後離開現場，街站繼續進行。