區議員宣誓｜天水連線林進表明宣誓　新同盟林淑菁憂安全辭任

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-11 17:04

要求區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》明（11日）恢復二讀辯論，最快即日獲通過。天水連線元朗區議員林進表明會宣誓，希望堅守每一個令香港變得更好的可能性。 新民主同盟林淑菁則宣布不會宣誓，並已辭去北區區議員職務。她稱現時發聲要擔心自身安全，作為三名子女的母親，她最終選擇了家庭。

林進：珍惜每一個令香港變好的可能性

林進在facebook表示，自己曾想過一走了之、辭職明志，尤其是經歷了民主派初選案後，當時心想「點解仲要同佢玩呢個政治遊戲」，但當回到社區，看到不少市民仍然堅持，例如一位天水圍街坊出席每一次遊行示威、穿梭各個法庭，為的是與手足講聲「撐住」；有一名小學生與他一起在街站派傳單；「儘管前路有多黑暗，仲有一班人堅持着，那我又怎能輕易放棄？」

他說，不辭職有機會被秋後算帳、追討薪津到破產、甚或要入獄，但他仍想珍惜每一個令社區、令香港變好的可能性，「決定宣誓是一回事，能否留下又是一回事，會否被DQ又是另一回事。但未來的事交給未來處理吧。」

林淑菁稱紅線愈收愈緊 為家庭辭任

林淑菁指，對於能獲得選民的信任，當選區議員，為社區爭取公義，她深感榮幸，但因應香港的言論自由日漸受損，紅線愈收愈緊，發聲要擔心自身安全，作為三名子女的母親，她選擇了家庭，決定不會宣誓並辭任區議員，希望市民原諒。

她說，對未能完成4年任期，她向每一位對投票給她的選民致以萬分歉意。

林淑菁原為欣盛其中一幢樓宇的法團成員，2019年首次參選區議會選舉，擊敗曾為北區「票王」的民建聯劉國動，當選北區欣盛選區區議員，而她所屬的地區關注組「欣盛同行」，亦在2020年業主立案法團改選中勝出。