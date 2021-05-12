公職人員宣誓修例立法會三讀通過　李慧琼：杜絕「宣誓當食生菜」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-12 18:05

立法會今日（12日）繼續召開會議，恢復二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，處理區議員等公職人員宣誓的議題，傍晚以40票贊成、1票反對以及0票棄選三讀通過。在修例前夕，已有多名民主派區議員辭任。

政府提出多項修正案，包括訂明有關議員在暫停職能和職務期間不得享受任何相應待遇，包括酬金、津貼及各類開支償還款額等，有關修正案舉手通過。曾國衛離開時被問到，會否舉行補選和追討違誓者的薪津會否以條例通過當天劃線，他未有作任何回應。

條例草案約晚上約6時表決，以40票贊成、1票反對以及0票棄選三讀通過。鄭松泰投反對票，醫學界陳沛然不在席。

民建聯主席李慧琼指，宣誓條例為公職人員資格「層層把關」，杜絕部分極端人士「宣誓當食生菜」，防止他們再暪天過海進入特區架構，認為法例可做到正本清源。

對於有指要求區議員僭建和打壓異己，李慧琼稱不能認同有關講法，擁護《基本法》和效忠特區是基本要求，也是不容爭議的政治倫理，她批評區議會近年淪為本港亂源之一，有人不斷透過議會平台挑動矛盾，散播仇恨，包括有區議員在會議上唱港獨歌曲，有區會主席揚言重新制憲，又指有議員在街站派口罩時，要求市民先講仇警口號，才能領取口罩。李慧琼又提到，在《國安法》實施後，有區議員仍動用人力物力搞35+初選，更有人籌備公民議政平台挑戰《國安法》。

梁美芬：曾鈺成寬鬆處理宣誓做法「害咗香港」

經民聯梁美芬指出，早在2008年，黃毓民等議員的宣誓及行為已偏離誓言，只是當時立法會主席曾鈺成寬鬆處理，形容曾鈺成的做法「害咗香港」，「佢哋過到骨，可惜縱容佢哋變咗害咗佢哋，亦害咗香港」。梁美芬又指，港獨、自決等意識「星星之火，可以燎原」，她稱在2016年，帶有港獨意識的電影《十年》「通街免費播放」，「五歲小童都可以周街睇」，惟康文署拒理會。

新民黨主席葉劉淑儀認為，由行政長官指定人士監誓，貫徹行政主導原則，又指宣誓條例向社會發出清晰訊息，宣誓者須表裡合一，不能作出違法違憲行為。

民建聯區議會（一）議員劉國勳指，在宣誓條例通過前夕，不斷有區議員辭職跳船，稱因為他們知道自己做了很多違反《國安法》等違法行為，擔心條例通過後會被律政司追究。劉國勳提到，他在法案委員會已多次問到，若區議員辭職後是否不會被追究違憲行為和追薪，惟因法例只針對公職人員，故或未能處理區議員辭職前的違誓行為，對於表示遺憾。