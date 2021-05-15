吳秋北撰文籲重新審視教育理念和內容　培養青少年國民意識

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-15 19:35

2019年修例風波，建制陣營歸咎於年輕人被外國勢力煽動，主張加強愛國教育。 工聯會會長吳秋北在《01開講》撰文稱，香港青年對中國認識不足，是因為被灌輸「西方民主如何好」和「社會主義如何壞」，呼籲反思教育問題，指愛國教育「不是一門叫作『國民教育』或者『公民教育』的學科，而是流淌在每一個公民血液裡的熾熱虔誠的家國情懷。」

工聯會會長吳秋北認為，需要重新審視教育理念和內容，是否與「一國兩制」相適應。（資料圖片）

吳秋北指，2019年修例風波之中，屢次見到青年舉起「港英龍獅旗」。他說，香港回歸24年後，部份香港青年想不透「香港人是不是中國人」這一課題，問道「我們的青年怎麼了？」

吳秋北說，近代中國遭受列強侵略，中國一直追趕西方文明，在現代化過程中，將西方經驗和文明視作現代化的唯一途徑，「也造成了根深柢固的文化自卑」。

稱青年被灌輸「西方民主如何好」、「社會主義如何壞」

回歸初期內地與香港被形容為「井水不犯河水」的關係，吳秋北指到2003年七一「才開始覺悟」。他稱青年不斷被灌輸「西方民主如何好」和「社會主義如何壞」，「並且以此為方針，在教育、媒體、管治方式、以及文藝等各方面持之以恆的滲透」。

吳秋北指，香港教政策雖有隨時代發展，但國民教育一直缺席，造成青少年普遍國民意識薄弱。他呼籲重新審視目前教育理念和內容，是否與「一國兩制」相適應，是否能夠培養出愛國愛港的棟樑之材。

吳秋北全文：自尊自強，尋回香港青年愛國根本—工聯會吳秋北