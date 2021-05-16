運房局分拆｜張炳良：問責局需較大改組　立法會不應過份介入

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-16 14:28

梁振英2012年上任特首前，曾提出「五司十四局」重整管治架構方案，但最終因立法會拉布而觸礁。前運輸及房屋局局長的張炳良表示，當年加入政府時獲邀負責房屋及土地規劃政策，最終「拆局」失敗而改變範疇。他認為香港政治結構落後，問責局需要較大改組而過程中立法會不應過份介入。

未有時間表 張建宗去年稱政府集中抗疫



張炳良接受Now電視節目訪問時指，立法會本來不應介入太多行政機關的改組，「立法會只是負責審議撥款，但往往因為要修改法例，若議會拖着那些法例的修改，便令改組變得很艱難，也令不論由誰擔任行政長官也覺得不要這麼煩，盡量不改組比改組好。」他形容，「有時世界、環境變了，有些新的政策範疇需要人處理。」



梁振英當年提出「五司十四局」改組方案，除加入兩名副司長外，部分政策局亦會重組，包括運輸及房屋局跟發展局重組職能，土地及房屋政策交由一個政策局掌管。梁振英今日（16日）在Facebook發文指，同意張炳良的建議。

現任運輸及房屋局陳帆於2018年表示，政府會考慮改組運房局，若成功「拆局」，他將有更多時間同能量，集中處理房屋相關政策，但去年底政務司司長張建宗回應議員質詢時改稱，政府現時需全力抗疫、重振經濟，又指改組涉及修例等，至今未有時間表。