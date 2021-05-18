01消息：六四維園燭光晚會料遭北京嚴禁　一般市民參加或受牽連

撰文： 吳仕瑜 最後更新日期： 2021-05-18 07:00

在國安法及「愛國者治港」閘門下，今年支聯會六四集會深陷雷區。消息指，北京將以前所未有的強硬手腕處理有關議題，把出席支聯會維園燭光悼念活動的人士，一概定性為不符「愛國者」標準，日後無法「入閘」參選區議會和立法會，而在任區議員更會被直接DQ褫奪資格。 消息又指，估計警方必會從嚴執法，倘當晚的悼念活動被指構成非法集結，不僅活動牽頭者及政界人士成拘控目標，其他在場參與者亦有機會被拘捕及起訴。

被問到為何六四當晚參與悼念活動，會被視為不符「愛國者」原則，消息人士指與牴觸《憲法》及國安法有關。該人士表示，《憲法》總綱列明國家由共產黨領導，而因六四誕生的支聯會包含「結束一黨專政」綱領，涉牴觸憲法，甚至觸犯國家法中的顛覆國家政權罪，參與有關活動的人士亦難切割。

現任區議員倘參與 直接褫奪資格

康文署以疫情為由，連續第二年不處理支聯會維園六四集會申請，預料警方亦不會批准有關集會。消息人士稱，今年是國安法在港實施後的首個六四，北京立場強硬，倘有區議員或立法會議員參與有關非法集結，將會遭DQ，毋須等法庭判罪成。

就算非公職人士，日後亦因被定性為不符「愛國者」標準，而無法參選區議會及立法會，即議會路從此終結。將於本月底通過的《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，建議在各級選舉（包括特首、選舉委員會、立法會、區議會等）引入審查制度，由特區主要官員組成的「候選人資格審查委員會」查檢候選人是否符合參選資格，遭DQ者不得上訴。

料警方從嚴執法 律政司加快起訴

日前，區域法院就去年維園未經批准集結案宣判，其中香港眾志前秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚及觀塘區議員梁凱晴四人，被判囚四至十個月。外界猜測當局選擇此際宣判，是為起阻嚇作用，意味今年倘有人組織集會，亦會遭受同樣判刑。

消息人士表示，相信警方今年執法更嚴，倘有人在維園非法集結，會進行大規模拘捕行動，律政司亦會盡快提出起訴，以儆效尤，「相信唔止組織者有事，連在場參與也會被捕」，手腕會比去年更強硬。

支聯會副主席鄒幸彤 。（資料圖片）

1989年，支聯會每年六月四日均在維園舉行燭光悼念集會，去年爆新冠疫情下首度被禁，支聯會和部分民主派人士依然現身維園，最終包括黃之鋒、岑敖暉等共26人分別被控非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。

支聯會副主席鄒幸彤日前表示，即使警方反對集會，也不能反對她走上街，她將堅持到維園燃點燭光悼念。