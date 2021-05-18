天主教候任主教周守仁：是否悼念六四視乎情況　不鼓勵做犯法行為

撰文： 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-18 11:09

天主教香港教區主教一職自2019年1月前主教楊鳴章逝世後懸空，梵蒂岡昨日（17日）正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教。周守仁於12月4日接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管教區。 周守仁見記者期間，表示會繼續團結社會及教友，並與政府積極溝通，聆聽青年人的聲音，同時保護宗教自由。被問到今年會否參與悼念六四，他指要視乎情況，不鼓勵做犯法行為。

【10:40】有記者提到國安法之下，與外國機構聯繫亦是敏感事情，是否擔心日後與外國教會聯繫亦有「紅線」，變成禁忌。周守仁指，現時未有這個擔心。

【10:30】被問到在國安法下，如何確保香港的宗教自由。周守仁指，宗教自由是社會基本的要素，會繼續和政府溝通。

【10:17】有記者問到，當年周守仁表示對六四事件會上街悼念，他本人今年會否參與悼念。周指，今年是否參與悼念六四視乎情況，包括是否合法，不鼓勵任何人做犯法行為，自己也不會做。



被問到過去幾年中國內地有「拆十字架」的行動，是否有迫害天主基督教，周守仁表示，拆十字架的事件有「好多背景」，要多了解，但自己看見這些情況，認為並不是很好的事情。至於天主教有沒有被「打壓」，他指這字眼有「重量」，每人有不同看法，希望大家能多了解，抱住和諧的心，他不想用「打壓」這個字。周重申，對拆十字架這事「感覺不好」，但背後原因他並不清楚，估計「可能有佢原因」。

【10:07】周守仁指，好幾年前見到前主教楊鳴章出席記者會，當時自己「好輕鬆」，想不到幾年後自己會坐在此。本身自己不是很願意擔任主教，認為應由教區神職人員去當，自己是耶穌會成員，但由於教宗方濟各說很希望他擔任，因此也會服從，但強調並非如一些報章所說的「施壓」。



周守仁表示，自己一直從事教育工作，對教區認識未算很深，要依靠湯漢樞機、整體教區兄弟姊妹的幫忙，工作才可做得更好。他又指，作為教區主教，要承傳很長的歷史，香港教區成立已180年，是很長的歷史，任重道遠。