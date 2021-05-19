政壇諸事町︱田北辰參加「奧運」？促做好創科：講無用喎、要做！

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-19 19:49

距離東京奧運還有兩個月，立法會議員田北辰今日（19日）在facebook表示，自己要參加「奧運」。原來他說的是今年國際奧委會舉辦奧運虛擬系列賽，奧委會更與國際汽車聯合會（FIA）合作舉行電競賽車，他笑言「人少少先講，其實我又何嘗唔想成為一個偉大嘅賽車手。」

田北辰表示，一直都有催促政府推動欣澳填海康樂用地，發展多用途道路活動場地，方便賽車、單車和長跑運動員。（田北辰facebook）

實政圓桌幹事莊豪鋒今邀請田北辰，到荃灣一間電競展覽室（showroom）參加電競賽車比賽。田北辰開始前作好充足準備，問及有否安全帶和安全氣囊（airbag）等，不過最後成績就一般般，獲得最尾幾名，他笑稱自己「要出線代表香港爭光仲有好長嘅路要行」。不過他強調這次體驗特別，亦遇到不少挑戰，「我都揸到身水身汗，手眼腳協調亦要做得好好先唔會炒車。」

冀欣澳發展活動場地 助賽車、單車、長跑運動員

田北辰表示，一直都有催促政府推動欣澳填海康樂用地，發展多用途道路活動場地，方便賽車、單車和長跑運動員，「無理由乜都停晒唔發展，將來先嚟追落後！」他又指，將來若有電競車場，更可帶動整個賽車經濟圈，引入新產業給年輕人多個出路。

田北辰亦聽取業界心聲，得知業界認為政府對電競沒太多支援，如這次的奧運電競選拔賽一樣。他強調政府一直稱要做好創科，支持電競，「講無用喎，要做喎！」