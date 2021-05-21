民主黨籌款一個月已達400萬目標　正研推讓市民用消費劵買紀念品

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-21 16:34

民主黨去年因疫情未能舉行周年籌款晚會，新一個財政年度面對近1000萬元赤字之下，今年推出籌款獎劵募集經費，除了街站，更新推出網上銷售方式，在活動發布時定下400萬元的目標。 民主黨籌款委員主席袁海文透露，他們在4月底已籌得目標金額400萬元，但餘下至6月1日仍會繼續籌款活動，希望積榖防飢。他又表示，雖然大型籌款一年只會舉辦一次，日後仍會考慮繼續在網上售賣紀念品，亦正研究如何讓市民使用政府的5000元消費劵購買。

籌款進展良好或因多名黨員身陷獄中 市民願意捐款支持

對於今次籌款在短時間內進展良好，袁海文相信或是因為該黨有多名成員正身陷獄中，面對官司帶來龐大資金壓力，所以支持者都願意捐款支持，而該黨籌得的款項，確有不少用於支援面對訴訟的黨友。

民主黨今年由4月7日至6月1日期間舉行籌款活動，袁海文當時在活動發布會上表示目標是籌得400萬元，但他當時亦表明，由於該黨面對赤字，料需要800萬至1000萬元才有望達致收支平衡。

民主黨以往一向靠籌款晚宴作為主要籌款途徑，但由於受疫情影響，該黨連續兩年都沒有舉辦晚會，袁海文相信該黨的籌款方式日後或有需要改變。至於疫情過後是否繼續舉行晚會，則需要由民主黨在檢視後再作決定，因為除了疫情外，亦要顧及社會氣氛及其他因素。