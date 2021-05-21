港府突關駐台經貿辦　指干預港事務　陸委會：扭曲事實具政治目的

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-21 20:28

港府早前關閉駐台北經濟貿易文化辦事處，今日（21日）回應傳媒查詢時，指台方多次粗暴干預香港事務，推出「援港專案」協助暴力示威者，而駐台人員亦曾受到台灣激進人士威嚇，因此暫時停止經貿辦運作。 台灣陸委會其後回應，指港府「刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此我方絕難苟同」。

金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港）。（資料圖片）

指互設辦事處不涉政治議題 批港府為駐港人員設政治要求

陸委會表示，香港在台辦事處是依據兩地2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題。台方認為，港府說法是刻意扭曲事實，別具政治目的。

陸委會指，長期以來秉持互惠原則，推動台港關係，盡力協助香港在台辦事處運作，從未要求港方人員赴任須簽署任何附加條件。陸委會說，2018年7月起，港府向台灣駐港辦事處人員設下政治要求，妨礙台方人員正常輪調及駐處的運作，「置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞台港關係」。

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對於被指支援暴力示威者，陸委會表示是根據《港澳關係條例》，對合法赴台的港人提供人道關懷及必要的服務，指港府錯誤解讀為台方挑釁，對此感到萬分遺憾。

至於港府有關台灣激進人士威脅駐台人員的提控，陸委會說民眾有集會遊行權利，而民間團體到香港在台辦事處抗議，台方均會派員到場維持秩序，事後也曾至電關切。陸委會稱，台港駐港辦事處有人到場抗議，港府不但不聞不問，甚至放任媒體製造假新聞抹黑台方，「誰才是真正遵守雙方協議，盡力維護他方在己方的權益，不問自知」。

陸委會又說，台港駐港辦事處仍會堅守崗位提供服務，而港府暫停駐台辦事處運作，因而影響民眾權益，後果應由港府承擔。