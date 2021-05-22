促成立文化局創新經濟增長點　梁振英：沒有拉布等甚麼？

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-22 15:53

全國政協副主席、前特首梁振英今日（22日）在社交媒體發文，促請政府成立文化局，他指自己早年曾提出有關動議，但因拉布而未能成事，他反問「9年過去了，立法會沒有拉布了，還等甚麼？」

前特首梁振英曾在2012年在立法會力推成立文化局，但因拉布胎死腹中。 （資料圖片）

梁振英在facebook表示，如今「黑暴」銷聲匿跡，立法會的拉布被消滅，香港已經進入建設時期，「我們不能再等，要馬上推動社會建設和經濟建設，通過發展解決各種深層次問題，並且讓青年一代在置業、事業和就業等問題上看到希望。」

他認為政府應該多加發展本地文化事業和產業潛力，作為新的經濟增長點，「在事業和就業方面，不是每一個青年人都想賣地產賣保險賣股票，大力發掘香港的文化事業和文化產業潛力，可以滿足一大批青年的志向和興趣，也可以為香港經濟培育新的增長點。」他又質疑國家在十四五規劃中明言「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，何以香港未有反應。

他又提及近年在香港舉辦的《巴塞爾藝術展》（Art Basel），指有關展覽每年發展愈來愈成功，「這個展會在2012年我候任行政長官時來香港試展，當時主辦方還沒有信心稱之為年展，我到場鼓勵主辦方用好香港的優勢。試展成功之後，成為年展，近年愈辦愈好，愈辦愈大，今年的展會在香港、台灣和國外都有顯著報道和廣告。」他又指近日不少世界級拍賣行在香港同時舉行大型的藏品拍賣，在報章刊登全版廣告。

他又質疑全球很多地區都有類似的支持文化產業的發展，但香港則缺乏相關配套，「世界各主要城市都有專門的政府部門統籌和支持文化事業和文化產業的發展，新加坡有文化、社會及青年部，台北市有文化局，深圳在區的層面，例如龍華區，也有文化廣電旅遊體育局，過去幾天還辦了一場『深圳改革開放建築遺產與文化城市建設研討會』，請了故宮博物院前院長單霽翔講課。香港呢？」

他最後指自己曾在2012年，即上任第一年，提出成立文化局的動議，但因立法會拉布而被「拉死」，「9年過去了，立法會沒有拉布了，還等甚麼。」