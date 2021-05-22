智能監獄開幕　懲教署研發智能巡邏狗　囚權組織促正視酷熱問題

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-22 18:17

本港近日天氣持續酷熱，囚權組織石牆花昨發起聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，要求懲教署改善，至今有超過5.4萬人響應。 過去曾飽受牢獄酷熱之苦的前香港中文大學社會學系副教授陳健民，也在社交媒體撰文述說酷熱經驗。 另外，行政林鄭月娥今日出席首個「智慧監獄」開幕，當中圍繞管理及保安系統等的智能化，包括正在研發的智能巡邏狗等，內容未見改善囚友獄中待遇措施。

囚權組織石牆花呼籲懲教署正視酷熱難當的天氣下，改善獄友在牢獄的待遇。（資料圖片）

石牆花在聯署中提出三點措施促請懲教署正視，包括新增預防中暑物資，容許家屬為在囚人士入退熱貼、便攜式電動風扇、太陽油、太陽眼鏡；提供凍水飲用，並容許增加沖涼次數以及改善監房通防系統等等。聯署目標10萬人，截止今日下午有超過5.4萬人參與。

陳健民：曾熱到連呼吸也有困難

「佔中三子」之一的陳健民今日亦在社交媒體撰文，回顧過去牢獄經驗，大嘆牢獄中的酷熱苦況，指曾熱到連呼吸也有困難，「我住的監倉位於頂樓，在三十多度豔陽下暴曬，本來就是一個蒸爐。但那天收工回倉時，卻是熱到連呼吸也有困難。原來當天下午有高級懲教署官員巡視，前線職員便將本來已是非常窄小的窗戶全部關閉，理由是我們用電芯將窗戶撐開是違規做法（但卻沒有其他合規的方法將窗打開）。暴曬下的密封環境產生溫室效應，我看見囚友們都如鍋上螞蟻，一時氣憤，對當值的職員破口大罵，說他們違反人權。」

陳健民過去曾因佔中案坐牢，他表示夏天的時候酷熱難當。(高仲明攝)

他又稱如獄友要在炎熱的日子降溫，唯一方法便是到洗手間用水淋身。但從洗手間回到床上短短一段距離，已經全身冒汗，「……他們（其他囚友）最想鋪張蓆睡在地上，但規矩卻不容許。」有獄友則向他表示，在赤柱監獄最熱的晚上，囚友需用毛巾包裹水龍頭，坐在洗手盆下，讓水流滴在頭上，坐著睡到天明。

在牢友面對酷熱的同時，特首林鄭月娥今日在大潭峽懲教所主持全港首個「智慧監獄」的開幕禮。當局稱「智慧監獄」由「保安及監察」、「運作及管理」、「在囚人士自我管理系統」及「強化職員能力系統」等四部分組成。

行政長官林鄭月娥（左四）、保安局局長李家超（左六）及其他嘉賓聽取懲教署署長胡英明（左五）介紹即將引入使用的巡邏機械人和研發中的巡邏機械狗。（政府新聞處圖片）

研改善懲教人員工作環境

當局表示，「智慧監獄」由機電工程署、建築署及政府資訊科技總監辦公室等多個部門協力，測試了超過40多個科技項目，其中包括引入「巡邏機械人」和研發中的巡邏機械狗，以及彷如迷你電話亭一般的「在囚人士綜合智能通訊系統」，在囚人士可透過系統致電指定人士。

懲教署表示，會繼續積極探索及發展不同的科技項目，持續為設施現代化注入智慧元素及人性化的管理模式，改善懲教人員的工作環境，減省懲教人員繁瑣及勞動性的日常工作程序，提升院所運作效率，營造更安全、穩妥及和諧的羈押環境。《香港01》正就酷熱環境及囚友待遇問題，向懲教署了解，目前未有回覆。