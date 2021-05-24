報道指港澳辦擬擴大編制增兩司　王振民任司長　強化統籌協調功能

有報道指，國務院港澳事務辦公室即將擴大編制，擬籌建兩個司，分別涉及維護國家安全及宣傳文化，其中前者料由清華大學法學院教授、中聯辦前法律部部長王振民擔任司長。

有「護法」之稱的王振民，不時就基本法及憲法等問題發聲，且言論尖銳，曾批評香港部分人經常抨擊中國共產黨，其頭腦是「花崗岩」。他今年初出席講座時，回應對選舉制度改革導致投資者流失的憂慮，形容「資本是最誠實的」，強調投資者不怕國安法，只怕有了國安法後香港還不安定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，若港澳辦有需要增加人手、提升職能，是要貫徹中央對港的新政策，包括四中全會提出的對港決策，包括確保「一國兩制」全面準確實施。