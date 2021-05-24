報道指港澳辦擬擴大編制增兩司　王振民任司長　強化統籌協調功能

撰文：周禮希
最後更新日期：
有報道指，國務院港澳事務辦公室即將擴大編制，擬籌建兩個司，分別涉及維護國家安全及宣傳文化，其中前者料由清華大學法學院教授、中聯辦前法律部部長王振民擔任司長。
有「護法」之稱的王振民，不時就基本法及憲法等問題發聲，且言論尖銳，曾批評香港部分人經常抨擊中國共產黨，其頭腦是「花崗岩」。他今年初出席講座時，回應對選舉制度改革導致投資者流失的憂慮，形容「資本是最誠實的」，強調投資者不怕國安法，只怕有了國安法後香港還不安定。
全國港澳研究會副會長劉兆佳指，若港澳辦有需要增加人手、提升職能，是要貫徹中央對港的新政策，包括四中全會提出的對港決策，包括確保「一國兩制」全面準確實施。
港澳辦目前的設有7個正司局級內設機構，分別是負責文電、檔案、安全保密、財務等工作的秘書行政司；有關政策落實的綜合司；負責港澳政治、經濟社會發展等工作的政研司；有關聯絡事務、管理港澳在內地新聞機會的聯絡司；協同港澳經濟、科技、文化交流合作的交流司；宣傳基本法及法律問題等的法律司；與及負責黨群工作與人事等理等問的的機關黨委（人事司）。
《星島日報》今日報道指，港澳辦擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，前者將由王振民擔任司長，並稱此舉展示中央對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。