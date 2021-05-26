選舉修例恢復二讀　田北辰指泛民「踢波變踢人」：球證要主動出手

撰文： 林劍 彭焯煒 吳倬安 周禮希 最後更新日期： 2021-05-26 15:41

北京出手改革香港選舉制度，立法會審議進入最後直路，今日下午（26日）恢復二讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。 根據立法會文件，政府當局提出14類、共369項修正案，涵蓋不同範疇，包括將資審會成員人數上限由5人增至8人，並規定行政長官除了委任主席及2至4名官守成員外，亦須委任1至3名非官守成員。《香港01》將持續更新會議重點內容。

廖長江：中央出手因有人想奪取管治權

法案委員會主席廖長江報告委員會工作時表示，委員會最關注重新構建選委會，包括不再以個人選民為主，團體投票人可體現香港整體利益。廖長江提到，關注如某人沒有中國籍及外國居留權，是否可成為選委會成員，而當局表示為了廣泛代表性，選委會成員不一定要是沒有外國居留權的中國公民，但一定要是愛國者。

廖長江在報告後作個人發言，指中央出手完善選舉制度，是因應本港原有制度被別有用心分子，利用作反中亂港平台，妄圖主導議會，進而奪香港管治權，更與反中亂港勢力合流，成為2019年反修例事件的助力，亦對國家安全構成嚴重威脅。他指，立法會審議草案時，最重要是回到「一國兩制」初心，全面貫徹愛國者治港。

他又指，批評今次改制為「民主倒退」的人，常以美國馬首是瞻，問有關人士會否批評美國選舉人票制度的弊病。他指今次改制重視均衡聲音、去極端化，強調今次改制非常重要，值得任何為香港好的人支持。

盧偉國：有利行政與立法機關互相配合

經民聯主席盧偉國指，選委會規模擴大至1500人，加入五大界別，包括基層，增加代表性，而立法會增至90人，涵蓋更多階層代表，認為有利於行政與立法機關互相配合、制衡。

他又指，本港即將舉行三場重要選舉，時間非常緊迫，而立法會接納行政長官提議，先舉行小組委員會討論，再在草案完成後轉為法案委員會，開了17次會議，可謂「開足馬力」。他表示，審議過程集思廣益，當局因而提出多項修正案，認為是通力合作才令立法過程順利，指今次完成程序後，政府應透過不同渠道，詳細解釋改制的影響。

立法會恢復二讀選舉修例草案。（鄭子峰攝）

田北辰批泛民「鬥黃、鬥衝」

實政圓桌田北辰指，今日是香港選舉歷史上非常重要的一日，希望之後可重回正軌。他指自己晉身議會以來，發現反對派由起初數名激進議員，後來為了「呃like」，愈玩愈激，又反問一年半前的反對派議員，是否仍敢自言是「和理非」。

他指在舊有制度下，泛民競爭對手來自內部，所以人人「鬥黃、鬥衝」，並以球賽比喻指，他們因為球證寬鬆，「踢波變踢人」，指必須由球證主動出手處理。他稱不擔心改制後令自己無法勝選，強調多了渠道參政，相信仍有方法為民發聲，而香港有教育等多重問題，解決它們比他個人連任重要得多。

經民聯吳永嘉發言時提到，泛民就是否參選今年立法會選舉的取態仍未作決定，其中民主黨稱今年9月前會決定是否參選立法會，公民黨則把參選形容得很委屈。他重提去年延任風波，批評泛民在延任風波初期惺惺作態，將是否延任的決定「拋波」予民調，但最終發現主流民意不認同他們延任，泛民卻為了達至延任目的，找原因支持自己延任。他認為，泛民將會再次面臨歷史抉擇，稱有理由相信泛民將會重演去年半推半就的延任戲碼。他強調泛民和反對派也有愛國者，合資格的泛民之參選渠道定必暢通。