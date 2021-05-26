壹傳媒停牌｜梁振英自爆是小股東　投訴CEO張劍虹涉「蓄意誤導」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-26 17:37

全國政協副主席、前特首梁振英不時狙擊壹傳媒（00282）旗下的《蘋果日報》，被網民戲稱為「蘋果忠實讀者」，原來他還有另一身份——壹傳媒股東。 梁振英今日（26日）在社交網表示，以「小股東」身份向執法機關正式投訴壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹，聲稱保安局凍結壹傳媒創辦人黎智英資產後集團運作及資金財務「不受影響」，涉嫌作「蓄意誤導的表述」，損害小股東利益。

梁振英在文中引述張劍虹於5月15日的說法「事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響」，但兩日後，張劍虹承壹傳媒董事會命，發出「短暫停牌」公告，提到「應壹傳媒有限公司（本公司）之要求，本公司之股份將於2021年5月17日（星期一）上午九時起於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待發出關於（其中包括）香港保安局公布有關凍結本公司控股股東黎智英先生持有的資產和本公司股權的聲明，而該聲明屬本公司內幕消息的公告」。

他質疑，事隔9天壹傳媒仍未發出上述公告中承諾的聲明，亦未復牌。他引述市場人士在傳媒上的分析，指壹傳媒至今一直停牌，可能變成復牌無期，因此他有理由相信張劍虹作為壹傳媒行政總裁及執行董事，於5月15日的公開說法，即集團及《蘋果日報》的運作及資金財務「絕不受影響」，乃是疏忽、不負責任及／或蓄意誤導的表述，而該公司其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任。

梁振英最後更自爆是壹傳媒小股東，「在取得相關法律意見後，作為壹傳媒有限公司的小股東，我今天已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒有限公司其他董事，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。」