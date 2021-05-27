選舉改制｜立法會審議修正案　陳沛然：難道減議席就是獎勵醫生？

撰文： 彭焯煒 林劍 吳倬安 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-27 14:39

香港選舉制度修改進入最後階段，立法會今（27日）繼續二讀辯論《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，料今日內獲通過。 多名建制派在昨日的會議上支持修例，認為有助堵塞漏洞，防止「反中亂港」者進入管治架構，落實「愛國者治港」，助「一國兩制」行穩致遠。熱血公民鄭松泰則表明反對草案，憂慮參選立法會須取得選委提名的做法，會強化裙帶關係，令腐敗延伸。 今早，會議二讀以40票贊成、2票反對通過二讀，11時許進入全體委員會階段。政府動議修正案包括資格審查委員會加入1至3名非官守成員、延後選民登記限期至今年7月5日、列明若有獲得有效提名的候選人逝世或喪失參選資格，選舉程序不會中止等。《香港01》持續更新今日會議重點。

【13:20】建測界謝偉銓發言期間，另一議員謝偉俊提出規程問題，指留意到不少議員都是在提出對修例的意見，但這是二讀的內容，認為如再說不遍，一符合此階段原意。代主席李慧琼提醒議員，全體委員會階段只能提出有關修正案的意見。

【13:00】醫學界陳沛然發言時，回應有議員對其的批評，指在新冠疫情下，全世界包括中國，都表揚醫護人員的努力。他指，選委會內醫學界和衞生服務界，由60席被削至30席、影響力大削是不爭的事實，反問：「唔通減議席就係對醫生嘅獎勵？」

+ 9 + 9 + 9

【12:45】熱血公民鄭松泰表示，對政府的修正案有所商榷，又重提何君堯的發言，他認為紅十字會退出選委正正是顯示其公平、中立及獨立的志願機構，出於人道的關懷，批評何君堯言論是上綱上線，又認為在選委會機制中沒有退出的機制是不恰當做法。



【12:40】新民黨主席葉劉淑儀發言時表示，歡迎及支持政府提出的修正案，特別是資格審查委員會的組成，但提到若委員會內的主要官員有意選特首，需要辭職的做法是無補於事，因為如果該人有「不良居心」，當時在委員會內就已DQ其他潛在候選人。她又指出，每屆特首選舉最有條件參選的就是現任行政長官，因為她相信任何有志服務社會的人士，若擔任行政長官必定想做足兩屆，因為十年才可貫徹所有理念及政綱，但如所有委員會成員均是特首的下屬，那麼應怎樣處理利益衝突問題？所以葉劉認為，委員會加入非政府人士是適合的做法，並報請中央備案，「因為中央才是最終的球證」，亦可避免每五年一屆的特首選舉變為「撕殺特區」。

【12:30】何君堯發言時表示，支持政府提出的全部修正案，他特別關注紅十字會被剔除出選委的名單上，質疑紅十字會為何要這樣做，「好多人想爭都爭唔到」，認為該會是欠缺對作為選委的認知及意義，「有咁樣嘅地位，未必有咁樣嘅智慧」，他敦促政府要在香港及海外作宣傳，解釋完善選舉制度的主旨。

【11:40】民建聯主席李慧琼表示，政府將在未來選舉設立關愛隊及使用電子選民登記冊，提到在2019年區議會選舉中，票站外大排長龍，包括長者及行動不便人士，該黨辦事處遭受超過100次破壞，候選人未能正常拉票，更曾遇襲，何君堯甚至一度遇刺。她認為，設立關愛隊是維護公平公正選舉的好建議，一系列修正案是撥亂反正，讓區議會選舉的亂象可以杜絕。

【11:30】經民聯主席盧偉國表示，社會上比較關注候選人資格審查委員會的組成，由於這是全新舉動，引起社會關注是意料中事，是世界各地選舉制度的通例，亦是落實愛國者治港的重要制度保障。他提到，經法案委員會審批後，政府從善如流作出多項實質修訂，讓資審會的組成進一步完善，憲制地位亦得以加強，他支持政府提出的所有修正案。

【11:10】立法會以40票贊成、2票反對、0票棄權，通過條例草案二讀。醫學界陳沛然、熱血公民鄭松泰投反對票。審議即將進入全體委員會階段，審議由政府提出的369項修正案、涉及十多個範疇。

【10:40】政制及內地事務局局長曾國衞指，感謝全國人大的決定，以及立法會同事的努力。政府已從多方面進行解說工作，讓社會明白改制是為落實愛國者治港、確保香港社會繁榮穩定、重回「一國兩制」初心正軌。

他指，過去幾個月有不少焦點都放在「誰人可參選、投票」上，但其實任何討論都離不開「一國兩制」初心、香港憲制秩序和現實情況，批評過去有些人無視中央「港人治港、高度自治」的政策初心，利用中央誠意和包容，做各種對抗一國、挑戰中央管治權的事。

曾國衞又指，有人不滿改制後會失去原先的影響力和選委票，但希望大家明白，改制是為確保「一國兩制」行穩致遠，個別界別的席位數、選民基礎的增減是無可避免。

【10:30】謝偉俊指，反對草案沒有問題，但今次反對草案的同事發言內容令人失望，點名指醫學界陳沛然因為「怕輸」，是不識大體的行為，不懂整體利益，只是為保護醫生業界的利益。

【09:35】何君堯表示，立法會將順利通過條例，認為香港正進入新時代，是中央打出的組合拳，他稱未來應要就《基本法》第23條立法，同時要優化區議會職能。何君堯稱，早前反對派發動了一場失敗，亦永不成功的顏色革命，故完善選舉制度是必然，用以堵塞選舉制度的漏洞。他又指，曾經離開但破壞香港的人，既然有心為香港，都應該要有心為中國，浪子回頭金不換，「錯咗嘅唔好走，錯就要認，打就要企定」。

【09:26】民建聯陳恒鑌表示，在完善選舉制度後，議會回復理性，無激烈場面，亦無拉布。他稱過往反對派認為不拉布就無法監督政府，但認為這是患上「斯德哥爾摩症候群」，強調正正是拉布喪失監督能力「嘢又做唔到，時間又浪費」。陳恒鑌又指，修例後設「關愛隊」讓70歲以上長者、孕婦、殘疾人士等優先排隊，他稱過往一直都提倡上述意見及電子派票等建議，但政府卻推搪執行，現在結果反映「無嘢做唔到」。陳恒鑌認為，在補選方面可作安排，如在地區直選方面，現採用雙議席單票制，認為每隊可派兩人出選，若出現有人被喪失議員資格或其他情況等，另一名當選者排名第二人士可取代另一議席，避免再有「總辭」、「公投」等事件重演。

【09:16】民建聯鄭泳舜稱，有人形容這次完善選制度為大手術，他表示認同，認為大手術可清除反中亂港人士，令香港步向健康民主，這是各人都樂見。他特別提及，新選舉制度下，選舉委員會的界別組成亦有改變，其中在「同鄉社團」界別，他指香港潮屬社團總會雖然未被納入，但他們一直有不少大建設的工作，都是值得肯定。

【09:05】保險界陳健波表示，近年反對派變得激進，衝擊政府管治，沒時間處理民生等問題。他又指，反對派搞亂香港、勾結外國勢力，以攻擊政府為政治本錢，導致政府短視、被動，以往的高效率不復再，亦未能解決深層次矛盾。陳健波認為，在完善選舉制度後，香港不用再浪費時間作政治鬥爭，可集中精力解決種種問題，同時跳出舊有思維，轉化為利港為民的政策。