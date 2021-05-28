吳秋北：下任特首要具威信、有凝聚力　批羅致光制定政策「離地」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-28 12:57

立法會昨三讀通過有關修改本港選舉制度的條例草案，未來一年即將迎來包括特首選舉的三場大選。工聯會會會長吳秋北表示，下任特首需是具威信、有凝聚力的人物，並應就《基本法》23條立法，又期望新特首在勞工政策上除了「追落後」，更要主動處理退休保障問題。 吳秋北批評勞工及福利局局長羅致光對勞工政策建議「只聽不做」，認為他以學者角度思考政策，令政策理性與現實有距離，又表示即使工聯會何啟明加入勞福局亦無幫助，因為政府的施政邏輯並無改變。

吳秋北批評勞工及福利局局長羅致光對勞工政策建議「只聽不做」，認為他以學者角度思考政策，令政策理性與現實有距離。(資料圖片/余俊亮攝)

吳秋北接受《思考香港》訪問時指，現時是最有條件推動《基本法》23條立法的時候，強調國家安全問題絕不應妥協，「好多時會不會因特首要競選連任時無膽做？或是一些政黨要選舉，驚立法引起社會紛爭而不做，但這個是維護國家安全、社會安寧的問題，你不去做是說不過去。」

批羅致光以學者角度看政策 脫離社會基層

建制派一向對羅致光均有不滿，其中，他日前在立法會與建制派的對答亦充滿張力，在會上多次回應聽到議員就檢討社工註冊局提出的意見，但未肯即時承諾行事。吳秋北在訪問中再度批評勞福局聽意見後，未有對他們提出的意見從善如流，「她（林鄭月娥）聽了，然後勞福局肯不肯做？一種這樣的拉鋸，我講，她有聽。那做不做？不做，我又再講。是一種循環往復。」

在新冠疫情下，社會上不少聲音要求設立失業援助金，但羅致光一直明言拒絕。吳秋北認為羅致光「自視過高」，常以學者角度看政策，脫離社會基層，「他覺得自己好懂得計算，好識政策，但那個政策理性與現實是有距離。」

工聯會前立法會議員何啟明去年獲委任為勞福局副局長，吳秋北認為，對於將工聯會聲音帶入政府沒有太大作用，因為實權掌握在局長手中。（資料圖片／張浩維攝）

吳秋北：何啟明入勞福局對工聯會無太大作用

工聯會前立法會議員何啟明去年獲委任為勞福局副局長，吳秋北認為，對於將工聯會聲音帶入政府沒有太大作用，因為實權掌握在局長手中，「如果他（何啟明）可以代表工聯會在政府施政上有話事權，這才有作用。」

吳秋北質疑，政府的施政邏輯一日不變，都無助本港勞工政策轉好。他指，港府的勞工政策回歸前後都受制於工商界，「他們認為勞工政策的訂立，勞工待遇的改善都會影響自由經濟，這是他們的施政邏輯，這邏輯長期存在。」

吳秋北認為，當局應及早規劃，從根本解決市民退休保障的問題，「政府的退休政策從來都不願意揹上身，為什麼會有強積金，是因為政府不想揹上身，於是將你推向市場。」