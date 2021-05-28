六四32｜陶君行稱張文光勸解散支聯會　斥張「似做咗中方代言人」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-28 15:21

前民主黨成員陶君行昨晚（27日）出席網台「城寨」節目，與前民主黨「智囊」劉細良在節目中「爆料」，陶君行稱，民主黨元老、支聯會前常委張文光於今年3月，親自到支聯會主席何俊仁的辦公室，勸對方解散支聯會。曾是民主黨「少壯派」主力的陶君行批評，張文光猶如做了「中方代言人」和「代理人」，形容張「鬼影重重」。 《香港01》透過電話及短訊向張文光求證，暫未獲回覆。

多年來，司徒華積極參與民主運動，張文光亦一直跟隨，見證對方成工運領袖。司徒華其後更將教協會長一職及教育界立法局議席交到張文光手中。（資料圖片/李澤彤攝）

「美其名就話保護支聯會嘅手足」

陶君行和劉細良在節目大談張文光與司徒華的恩怨，指「華叔」一手裁培「張文」，二人未反目時，不少人以「司徒文光」來形容二人關係緊密，不時會議上「一唱一和」。劉細良稱，司徒華和張文光反目後，曾在民主黨內部會議上「火拼」，張更以「司徒先生」稱呼華叔。劉細良又提到，有一次陳方安生邀請民主黨中人於周一聚餐，華叔聞言直斥「張文」，因每逢周一晚是教協會議，不能缺席會議。劉細良指出，華叔以教協、支聯會及民主黨的工作為先，其他工作或聚會不能與這三個組織的會議撞期。

陶君行隨後稱，張文光在背後力推民主黨出戰今年的立法會選舉，又稱張於今年3月親自到支聯會主席何俊仁的辦公室，勸對方解散支聯會，「美其名就話保護支聯會嘅手足，兄弟姊妹，唔好呢個時候俾人拉。」陶君行續指，張文光在領回回鄉證後，常常到內地旅遊，更到內地治療眼疾，形容對方「鬼影重重」，猶如做了「中方代言人」和「代理人」。

劉細良隨後指，若有民主黨要求支聯會解散，該黨「即刻玩完」，又指若民主黨在解散支聯會後參選，等同集體政治自殺，又形容叫人解散支聯會的行為，「一定係幫共產黨做嘢」。

+ 7 + 7 + 7

曾暗批杜汶澤是「鬼」 言論惹火

陶君行為港同盟及民主黨創黨成員，2002年，陶君行率領多名民主黨「少壯派」退黨，加入前線。劉細良擔任民主黨「智囊」多年，2006年獲委任為中策組全職顧問。陶、劉二人在網台的言論一向惹火，2018年，陶君行、劉細良及「佔中十死士」之一徐少驊在《城寨》網台節目談及藝人杜汶澤，其中陶指杜汶澤「突然本土」，其妻田蕊妮卻沒有被大陸封殺，暗示杜汶澤是「鬼」，言論惹起極大爭議。

言論惹來極大爭議，劉細良隨後向杜汶澤正式道歉，指事件在他成立的網台發生，他會為事件負上責任，他憶述自己離開D100時，亦曾被人攻擊、抹黑和「抹紅」，故明白杜汶澤聽到這番說話會感憤怒。

張文光是教協、民主黨元老，於1995年至2012年出任教育界議員。2018年，張文光放棄角逐連任民主黨中委，不過仍於民主黨具一定影響力。去年，支聯會常委會改選，張文光同樣未有角逐連任。