團結基金批政府官僚拖慢建屋進度　馮煒光：「坐收其成」也收得慢

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-30 17:22

負責選出特首的選舉會選舉9月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英近期頻頻就房屋、土地問題向林鄭政府發炮，引起關注。由另一名政協副主席董建華牽頭成立的團結香港基金，其高級副總裁黃元山在電視節目表示，過去8年公營房屋建屋量比目標少了約10萬個單位，相當於13.5條彩虹邨，批評政府內存在官僚主義，反問為何沒有人要問責。

繼梁營後 另一前特首陣營加入批政府房策

黃元山在今日（30日）播出的Now新聞節目《大鳴大放》中表示：「8年內少了13條彩虹邨，有沒有人需要問責？並沒有。」他指，政府內部存在官僚主義，拖慢建屋進度，各部門都表示自己「跟程序」，分開處理、分開規劃，事事都要詳細諮詢，「有人說不好（不同意）也沒有辦法」。

黃元山質疑：「但是（最終）誰負責呢？我們做生意的人，才不理會你其他部門怎麼樣，總之你要辦好工作才行啊。」

團結香港基金是由全國政協副主席、前特首董建華牽頭成立。近日另一名前特首梁振英及其友好，亦多次批評現屆特區政府土地房屋政策，其中梁振英重點批評，自己任內開展的郊野公園邊陲發展研究，在本屆政府任內被叫停。

馮煒光斥現屆政府浪費「土地成果」：有人袒護地產豪門 ?

梁營人物、前特首辦新聞統籌專員馮煒光今日在媒體撰文指，2017年梁振英卸任特首前夕，曾總結房屋工作，寫到已為下屆政府預備私人房屋建屋土地：「截至2017年3月底，預計未來三至四年，一手住宅市場的供應量約九萬六千個單位，較本屆政府上任時多百分之四十八。」



他指，市民有權質疑今屆政府那數以萬計消失了的公私營房屋，究竟去了哪裡，「若這些房屋如梁振英卸任時所鋪排一樣，有序供應市場，為何今天樓價仍然是天價？仍然在上升？」他更質問，「是有人在刻意袒護地產豪門利益，讓地產豪門當特區政府『稅吏』？抑或為了AO黨退任後能順利到地產豪門旗下公司工作呢？不管是那個原因，這都是香港社會最大的不公義。」





馮煒光又指，梁振英任內物色及改劃的210幅短中房屋用地，其中當時改劃好的96幅用地，估計可供應近12萬個住宅單位；至今年3月整體上才改劃好六成六。他指現屆政府實際已是「坐收其成」，但連「收成」也「收」得很慢，而且在覓地方面似乎也未見積極，也沒交出未來五至十年的供應方案。

他批評現屆政府沒有用好梁振英留下來的「土地成果」，故出現團結香港基金所言的「三低」：低土地供應、低房屋落成量、低居住質素，認為本屆政府負責人有必要開誠布公地回答。