10.1集結｜法官胡雅文收恐嚇電話　中聯辦強烈譴責　須嚴懲涉事者

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-30 19:09

前年10.1國慶日非法集結案上周五（28日）判刑，法官胡雅文判全案10被告中8人判囚，李卓人、梁國雄、陳皓桓等人囚18個月，單仲偕及蔡耀昌則准緩刑2年。胡官辦公室之後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇言論。 中聯辦今日（30日）發稿，強烈譴責恐嚇事件，強調堅定支持司法機構依法履職，堅定支持香港警方嚴正執法，盡快偵破案件，嚴懲違法分子，捍衛法律尊嚴和法治精神，維護香港特區法治秩序。

主審法官胡雅文的辦公室前天先後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇的言論。

中聯辦發言人指，在一向尊崇法治的香港社會，竟再次發生威脅法官的惡行，令人震驚和憤慨，形容是對法治秩序的公然破壞，也是對公共利益的巨大戕害，已涉嫌觸犯法律底線，指律政司以及一些重要法律團體紛紛就此發表聲明，強烈譴責對司法人員的恐嚇行為，要求警方將不法分子繩之於法。中聯辦對此表示堅決支持。

發言人指，《國安法》實施以來，一批在修例風波中犯下各種罪行的「極端激進分子」，受到法律審判，得到應有的懲處，社會恢復了安寧，是法治公義的彰顯，也是香港社會民心所盼，法官及司法人員以無懼、無偏、無私、無欺的精神，履職盡責，維護了法律的尊嚴，理應得到社會廣泛尊重，「我們看到，極少數人恐嚇法官的惡劣行徑，已經受到香港社會的強烈譴責，支持法官依法辦案、支持警隊嚴正執法的聲音日益強勁。這充分證明，恐嚇不會讓人們恐懼，只會激發人們捍衛法治、守護司法獨立的堅強意志。」

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發言人強調，香港法治指數居全球前列，法治是香港的核心價值，更是香港保持長期繁榮穩定的重要基石，法官依法獨立審判案件，不受任何干涉，相信違法者定會受到法律的製裁，法律的尊嚴必將得到切實維護，社會各界定會更加堅定地支持特區政府依法履行職責，共同守護香港市民引以為傲的法治精神。